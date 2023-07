Come capire se c’è attrazione fisica tra due persone: le parole che non ti ho detto

Vuoi capire se c’è attrazione fisica con la tua crush? Con questi consigli non solo ti sarà tutto chiaro, ma saprai anche come conquistarla!

Amore, passione ed interazione, sono i paradigmi dell’attrazione fisica tra due persone, ma capire non è sempre facile. Ci sono dei dettagli nel linguaggio verbale, para-verbale e non verbale, che mettono in evidenza la verità dei fatti. Riuscire a rendersi conto all’istante non è facile, ma nella maggior parte dei casi se si scovano alcuni atteggiamenti nella tua crush, si può andare sicuri dritti alla meta. La tua crush ti fa impazzire? Ecco come vederci chiaro una volta per tutte!

Cos’è la crush? Con il termine i più giovani indicano la persona di cui si ha segretamente una cotta, e per la quale si fa di tutto per ottenere le sue attenzioni. Il punto è che non lo si confessa, ma si vive un rapporto ambiguo, in cui ci si stuzzica, oppure lo fa soltanto una parte. Entriamo in gioco per consigliarti come capire se c’è attrazione fisica, soprattutto per non essere l’unica parte della “quasi coppia” a mettere in gioco le armi di seduzione.

Non sprecarle, ma ascolta questi suggerimenti, e se noti che sono presenti, allora dai il massimo per ammaliare la persona che più ti piace. Le farfalle nello stomaco e le labbra secche sono solo piccoli dettagli prima di vedere sbocciare la passione. Ecco cosa non deve assolutamente sfuggirti.

Ecco come capire se c’è attrazione fisica con la tua crush

Perché è così difficile capire se c’è attrazione fisica tra due persone? Rispondiamo subito che la delusione è proprio dietro l’angolo. Molte volte la gentilezza, la disponibilità, o semplicemente il fatto di essere amichevoli, sono caratteristiche che possono essere scambiate per “flirt” e attenzioni importanti. Diciamo che questo fraintendimento viene da parte di chi già prova una certa attrazione e interesse verso la persona in questione. Per evitare equivoci o rischiare di rovinare delle amicizie, ecco il vademecum per aver chiara la situazione.

L’aspetto principale da considerare è che prima delle parole, subentrano i fatti. Si tratta di gesti a volte “subliminali” che mettono in evidenza un qualche interesse nei confronti di una persona. Il linguaggio del corpo svela molto di più di una dichiarazione a volte. Il fatto di propendere con entusiasmo o anche l’arrossire e il sorridere spontaneamente, sono piccoli segnali da non sottovalutare. Si tratta di condizioni appunto spontanee e difficili da controllare, non ci sono filtri.

Segue lo “stuzzicare”, il semplice prendere in giro, su un apparente dettaglio del corpo o aspetto caratteriale, è un comportamento che indica che quella determinata persona ha un certo interesse. Soprannomi e battutine sono di solito un modo per manifestare affetto, soprattutto quando c’è pochissima confidenza. Un comportamento che decisamente “svela le carte”, è quando due persone hanno difficoltà a distogliere lo sguardo.

Accade proprio che l’intesa diventa così intesa e profonda, che alle volte è necessario distogliere lo sguardo per non andare oltre, e ci si imbarazza perché è come se ci si sentisse “scoperti.” Diciamo che le intenzioni iniziano a farsi più chiare. Non bisogna dimenticare che se subentra sempre una buona scusa per toccarsi e prolungare baci e abbracci ai saluti, allora non ci sono molti dubbi sul da farsi. L’attrazione è sempre più persistente.

Nel sottile flirt di cui si sta parlando, perché agli altri non deve essere ovvio, segue una condizione che è quasi incontrollabile. Si sorride continuamente, e il tempo sembra proprio che voli. Di conseguenza si notano anche le piccole cose, perché l’attenzione nei confronti della persona che piace, è così alta da essere al tempo stesso incontenibile.

Infine, l’ultimo comportamento che segna il “gol dell’attrazione fisica”, è la confidenza, non fisica, ma mentale. Quando due persone sentono di poter parlare facilmente anche di temi intimi e personali, ecco che subentra quella chimica che difficilmente ci si dimentica… se la notte non dormi, è perché sei troppo impegnato nel sogno della tua crush!