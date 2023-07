Non tutte le diete fanno bene: come capire se stai mangiando troppo poco

Non tutte le diete fanno bene. Scopriamo quali sono i segnali che lancia il corpo per dirti che stai mangiando troppo poco.

Se stai cercando di perdere peso, sembra sensato eliminare quante più calorie possibile dalla tua dieta. Sfortunatamente, può capitare di mangiare troppo poco, il che non solo rende più difficile raggiungere un peso sano, ma può anche causare altri problemi di salute. In altre parole, mangiare al di sotto dei tuoi bisogni può ritorcersi contro.

Ognuno ha una determinata quantità di calorie, o energia, di cui ha bisogno semplicemente per essere vivo. Mangiare (sempre) meno del proprio fabbisogno giornaliero può rallentare il metabolismo e il corpo iniziare a preservare ciò che può per sopravvivere.

Ecco alcuni segni che indicano che stai mangiando troppo poco per il fabbisogno minimo di cui necessita il tuo corpo.

Non tutte le diete fanno bene: sei sicuro di assumere la quantità di cibo che fa per te?

Quando una persona mangia poco potrebbe avere una costante preoccupazione per il cibo e pensieri sul cibo e sul prossimo pasto o spuntino. Ciò potrebbe manifestarsi in comportamenti come: sfogliare i menu dei ristoranti online, essere ossessionati dagli account dei social media sul cibo o guardare incessantemente programmi di cucina.

L’associazione tra privazione dietetica e preoccupazione per il cibo è stata scoperta per la prima volta da Ancel Keys nel suo storico Minnesota Starvation Experiment durante la seconda guerra mondiale. Molti dei partecipanti allo studio hanno ammesso di collezionare ossessivamente ricette e libri di ricette e, man mano che lo studio andava avanti, il cibo è diventato una delle uniche cose a cui pensavano. Sebbene questo sia un esempio estremo, la dieta cronica e la privazione alimentare possono assolutamente avere un effetto simile.

Quando trascorrono lunghi periodi senza mangiare, la glicemia tende a scendere. Tutto ciò si traduce in una bassa capacità di concentrazione, di essere paziente con gli altri e la concentrazione mentale diminuisce.

Dunque l’irritabilità è uno dei fattori che potrebbe indicarti che mangi meno del previsto. Anche la stanchezza e l’affaticamento vanno di pari passo con il non mangiare a sufficienza, perché semplicemente non si fornisce al corpo abbastanza energia.

Essere stanchi, ma non riuscire a dormire è un altro segnale del mangiare meno del previsto. Un’altra alterazione può avvenire nel tratto digestivo dove il cibo attraversa l’apparato più lentamente per preservare l’energia. Questo può causare stitichezza.

Per concludere, la sottoalimentazione cronica non aiuta a perdere peso e spesso può produrre l’effetto opposto oltre a portare a carenze nutrizionali.