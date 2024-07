Petunia bella e fiorita che all’improvviso cambia: come capire se è malata e che cosa fare

Cosa fare se la petunia da bella e fiorita inizia a cambiare all’improvviso? Bisogna capire se si è ammalata e se ci sono dei modi per poter rimediare, ecco come.

La petunia è una delle piante che le persone apprezzano per decorare il proprio giardino e abbellire il proprio ambiente. È una di quelle più ricercate e anche alla quale ci si ispira di più per il nome da dare ad una persona. Sono tanti i nomi che derivano dai fiori. Se anche tu hai avuto una petunia bella e fiorita che all’improvviso cambia aspetto, non devi farti prendere dal panico ma devi solo capire se si sta ammalando. Poi, con i nostri consigli e con l’aiuto di un esperto puoi recuperare la situazione. Vediamo qualche approfondimento e dettaglio in più su questo argomento.

Petunia bella e fiorita che all’improvviso cambia: ecco cosa succede

La petunia appartiene alla famiglia delle Solanacee ed è una pianta che ha avuto origine nell’America del Sud. Questo genere comprende molte varietà diverse, più o meno alte, annuali e non, con colori e forme che possono cambiare. Ma tutte sono usate per abbellire il giardino perché hanno una fioritura spettacolare. Potrebbe accadere di vedere una petunia bella e fiorita che all’improvvisa cambia. Questo potrebbe significare l’inizio di una malattia della pianta. Come facciamo a riconoscerla? Ecco alcuni sintomi ai quali fare attenzione.

Sintomi di malattia nella petunia

Per riconoscere una forma di malattia nella pianta bisogna osservare principalmente le sue foglie. Se queste, ad esempio, diventano appiccicose, significa che sono presenti dei parassiti succhiatori come afidi, mosca bianca o acari, noti per cibarsi della linfa vitale delle piante. Quella sostanza appiccicosa si chiama melata ed è una sostanza di scarto che producono questi parassiti. Questa sostanza zuccherina attira le formiche e i funghi. In questo caso bisogna prevenire e trattare la pianta contro i parassiti, oppure agire per allontanarli definitivamente con prodotti appositi.

Inoltre, se le foglie fossero gialle il problema potrebbe essere aver innaffiato troppo. A questo punto bisogna togliere le radici dal terreno che ormai è saturo di acqua, rimuovere quelle marce con cesoie disinfettate, mettere le altre ad asciugare al sole. Poi, bisogna fare il rinvaso e aspettare qualche giorno prima di riprendere con l’innaffiatura regolare.

Infine, bisogna osservare i bordi delle foglie. Se i bordi appaiono secchi significa che la pianta sta bruciando perché riceve troppa luce diretta dal sole. Le foglie rovinate per oltre il 50% vanno rimosse, poi la pianta deve essere spostata in una zona ombreggiata. Attenzione a dare acqua nelle ore più fresche della giornata, altrimenti le goccioline possono fare da lente e peggiorare la situazione all’arrivo dei raggi solari delle ore più calde.