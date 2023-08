Coca Cola, Fanta o Sprite: quale è meglio bere e quale dovresti evitare

Coca Cola, Fanta o Sprite? Ecco quali sono le differenze tra le tre bevande: qual è la peggiore e quale invece si può bere.

Quando si ha sete una bella bevanda ghiacciata e gustosa è davvero molto allettante. Per non parlare di come accompagnano bene determinati piatti. Sono tantissime le persone che amano le bevande gassate, ma sappiamo benissimo che non sono un vero e proprio toccasana. Sapete qual è la migliore da bere tra Sprite, Coca-Cola e Fanta?

Le bevande gassate e zuccherate fanno male, ma un po’ tutti ogni tanto ne consumano qualche lattina. Tra le bibite più famose del mondo sicuramente ci sono la Coca Cola, la Fanta e la Sprite. Quale delle tre è meglio bere se proprio si vuole fare uno strappo alla regola? Valutiamo i loro valori nutrizionali e scopriamo quale consumare di tanto in tanto e quale evitare assolutamente.

Coca Cola, Sprite o Fanta: quale delle tre bevande si può bere? Ecco quale è la migliore e quale la peggiore

Quali tra le bevande gassate più famose contiene più zucchero e quindi fa più male alla salute? Ecco la risposta che vi stupirà e vi farà considerare seriamente la possibilità di consumare una bevanda piuttosto che un’altra. Coca Cola, Sprite e Fanta esistono ad oggi anche nella versione “light” senza zucchero, ma analizzando quella tradizionale, vediamo quali delle tre fa più male. All’interno di una lattina di Coca ad esempio ci sono 31,86 mg di caffeina, che non sono tantissimi considerano che un espresso ne contiene 85. Quelli che sono considerevoli sono gli zuccheri ovvero 34,98 grammi per un apporto calorico di 136 cal.

In una lattina di Fanta non c’è caffeina, quindi questa è sicuramente più consumata tra i più piccoli, ma le calorie sono decisamente superiori rispetto a una lattina di Coca Cola. Questo dipende dal fatto che ci sono più zuccheri e quindi si arriva a circa 200kcal per lattina. I pro e i contro sono dunque da valutare quando si sceglie tra le due.

Analizzando invece la Sprite, una bevanda meno consumata rispetto alle due, scopriamo che è quella meno zuccherata infatti apporta 29,7 kcal per una lattina da 330 ml. Parrebbe quindi essere la migliore in quanto contiene meno zuccheri e quindi meno calorie rispetto a Coca cola e Fanta. Da considerare però ci sono anche gli altri ingredienti e, leggendo sulle etichette delle tre bevande, possiamo vedere come nella Fanta ci sia il succo d’arancia (anche se presente solo al 12%). Nelle altre due bevande invece prevalgono solo acqua e zucchero!