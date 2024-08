Quanto costa una vacanza a Bali? Consigli di viaggio anche per risparmiare

Vacanze ai tropici e ci viene in mente subito Bali, ma quanto costa una vacanza del genere? Vediamo alcune informazioni utili e alcuni consigli preziosi per pianificarla al meglio.

“Tu vedi nero, io vedo Bali” cantavano Michele Bravi ed Elodie non molto tempo fa. Bali è una delle mete turistiche più ricercate e sognate. È un’isola dell’Indonesia con montagne vulcaniche piene di boschi, una barriera corallina stupenda e tanti luoghi sacri dove fare meditazione e yoga. Ma quanto costa una vacanza a Bali? È questa la domanda a cui cercheremo di dare una risposta qui di seguito considerando alcuni fattori importanti e dando qualche consiglio.

Quanto costa una vacanza a Bali? Aereo e alloggio

Quando si parla di vacanza si pensa sempre al periodo migliore in cui partire. Se le ferie possono esserci soltanto nei mesi di luglio e di agosto, questa è proprio la stagione alta in cui il costo dei voli è al massimo possibile. Un volo dall’Italia può costare 1.000-1.200 euro a persona. In altri periodi, invece, la cifra si abbassa notevolmente fino ad arrivare anche a 600 euro circa. Bisogna tenere comunque presente che non esistono voli diretti dall’Italia, quindi, bisogna per forza di cose fare scalo in qualche altra città. La compagnia più economica è la Scoot, ma possono esserci anche dei pacchetti con varie offerte in altre agenzie.

Premettendo che le cifre in questo articolo sono comunque indicative, perché dipendono poi da tanti fattori, possiamo dire che dormire a Bali può costare 5 euro a notte in un ostello e fino a 50 euro in una villetta con piscina annessa. Ovviamente, i resort di lusso indicano una cifra che si aggira attorno ai 130 euro a persona per notte.

Quanto si spende a Bali

Una volta riusciti ad arrivare sull’isola è necessario considerare come spostarsi e cosa mangiare. Qui entrano in gioco diverse opzioni. Si può noleggiare un’auto, uno scooter, approfittare dei taxi del luogo. Mentre per il cibo dobbiamo dire che i prezzi sono abbastanza accessibili. I piatti tipici costano molto poco, pensate che potete pagare anche 1 euro negli street food. Invece, se si vuole andare nei locali, magari anche con cucina occidentale, allora si parla di 15 euro a persona. I prodotti importati dall’Italia costano un po’ di più, come la pizza o il formaggio.

Infine, ci sono altri due aspetti molto importanti. Il primo è il dover fare un’assicurazione perché l’imprevisto è dietro l’angolo. La seconda è la tassa d’ingresso che ammonta a 9 euro da febbraio 2024. Un costo piccolissimo che, però, deve essere inserito nel budget di partenza.