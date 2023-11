Chi la fa l’aspetti: questi segni zodiacali trovano sempre il modo di vendicarsi

Scopri quali sono i segni zodiacali che si vendicano sempre e a cui è meglio prestare molta attenzione.

Se l’antico detto che sostiene che la vendetta è un piatto che va gustato freddo ti è sempre sembrato esagerato, da oggi cambierai idea. Ci sono infatti delle persone che tendono a legarsi al dito anche il più piccolo sgarro nei loro confronti e che pur di avere la giusta vendetta sono disposte ad attendere anche per anni.

In genere si possono identificare queste persone solo dopo che hanno agito ma esiste anche un modo legato alle stelle. Sembra infatti che questa particolare caratteristica sia legata in modo particolare al segno zodiacale. Da oggi, quindi, potrai intuire da chi attenderti le peggiori vendette.

I segni zodiacali che si vendicano sempre

Quando si parla di vendetta ci sono dei segni dello zodiaco che detengono davvero il primato e che per questo motivo è meglio evitare di far arrabbiare. Le conseguenze, infatti, potrebbero non essere piacevoli e portare anche a dispute lunghe anni.

Scorpione

Iniziamo da quello che è a tutti gli effetti il segno zodiacale più vendicativo, ovvero lo Scorpione. I nativi del segno sono infatti estremamente vendicativi e, cosa ancor peggiore, perfettamente in grado di colpire sempre nel punto giusto. Molto meglio evitare di metterseli contro perché oltre a non capire mai cosa pensano, dovessero passare anche anni, prima o poi, serviranno sempre il conto e sarà più che salato.

Leone

Anche i nati sotto il segno del Leone tendono a essere vendicativi seppur in modo meno scenico e più nascosto. A volte le loro vendette saranno così sottili da essere chiare solo a loro. In alcuni casi, però, possono far male. Motivo per cui è sempre bene stare attenti.

Ariete

I nativi dell’Ariete amano mostrarsi indifferenti a tutto. La verità è però ben differente. Se punti nell’orgoglio sono in grado di legarsi ogni cosa al dito e di iniziare a studiare dei veri e propri piani di vendetta che non esiteranno a nascondere una volta conclusi. Il brutto è che capire se sono davvero risentiti può risultare molto difficile e ciò li porta a colpire proprio quando si è distratti.

Ovviamente, oltre che prestare attenzione ai segni è bene individuare anche chi ha l’ascendente in essi. A volte, infatti, è proprio l’ascendente a dare maggior enfasi alle emozioni provate e a rendere la persona vendicativa ancor più agguerrita e desiderosa di ottenere la giustizia che sente di meritare.