Giovanni è stato lasciato e vorrebbe un fidanzato nuovo ogni giorno

Giovanni Scialpi conferma la separazione dal marito e ammette: “Vorrei un fidanzato ogni giorno”. Il cantante si racconta.

Divenuto noto nei primi anni ’80, Giovanni Scialpi è pronto a conquistare finalmente le nuove generazioni. L’interprete di Rocking Rolling si prepara dunque a tornare nell’arena, reduce da quasi dieci anni di lontananza dal panorama televisivo e musicale italiano. L’ultima apparizione risale al 2015, quando partecipò al reality show Pechino Express in coppia con l’ormai ex marito Roberto Blasi. La depressione e il senso di abbandono, scaturiti dalla tragica morte di entrambi i genitori, gli hanno impedito di affrontare le sfide professionali quotidiane. Nel 2016 propone al direttore artistico del Festival di Sanremo la canzone Pettirosso, esclusa categoricamente dalla competizione.

Tale difficoltà di affermazione, così come la mancata integrazione nel nuovo sistema dello show business nazionale, lo spingono ad annunciare il suo ritiro dalle scene nel giugno del 2020. Scialpi esprime così il suo disprezzo per la musica italiana e soprattutto per la degenerazione dello stile e del livello contenutistico dei brani proposti al pubblico. Pochi mesi dopo la conferma dell’addio, egli stesso provvederà a smentire la notizia. Carlo Conti è pronto ad accoglierlo nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, irrinunciabile occasione che permetterà all’artista di tornare finalmente sulla cresta dell’onda.

Scialpi si racconta: “Oggi il successo si compra, è solo marketing”

Giovanni Scialpi ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Il cantante ha affrontato diversi temi: dalla separazione improvvisa da suo marito, fino ad arrivare a quanto accaduto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo. Il principale punto di critica risiede nell’eccessiva spettacolarizzazione, responsabile di aver ridimensionato l’attenzione che invece viene riservata alla musica nella sua essenza. “Per farsi notare basta qualche tatuaggio e la lingua in bocca, contenti loro” – ha dichiarato – “io penso alla musica, all’arte”. Non ha poi risparmiato Blanco, uno dei cantanti più acclamati dai millennial: “Ha fatto casino e basta. Ci fosse stato Pippo Baudo, al posto di Amadeus, gli avrebbe detto: Vieni qui e chiedi scusa”.

Scialpi ha poi ammesso di essersi separato recentemente dal marito. Dopo anni di condivisione, sembra che Roberto Blasi abbia deciso di interrompere la sua storia d’amore con il cantante, scelta che nasce principalmente da divergenze caratteriali. “Forse lui non mi sopportava più” – ha ammesso, sottolineando al contempo di non aver ricevuto alcun tipo di spiegazione o giustificazione da parte dell’ex marito. E’ finita e basta, alla prima difficoltà. E riguardo la ricerca di un papabile partner sentimentale, l’artista ha spiegato di non aver intenzione, per il momento, di investire tempo ed energie in un rapporto stabile: “Vorrei un fidanzato per ogni giorno della settimana, domenica esclusa”.

Ora Giovanni Scialpi si prepara per il suo grande ritorno sul piccolo schermo, previsto per il 22 settembre 2023. Entrerà a far parte del cast di Tale e Quale Show, contest che contempla una serie di qualità richieste ai partecipanti. Doti canore, ma anche capacità di immedesimazione, sono fondamentali per la conquista della vittoria. “Sempre stato bravo con le imitazioni” – ha dichiarato – “Morandi, Zucchero, Renato Zero”; anche se, almeno per quest’ultimo, ha confessato di non nutrire troppa simpatia.