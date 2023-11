Infinity +, con un solo click puoi averlo gratis: non lasciartelo sfuggire

Potrai ottenere gratuitamente Infinity +, ecco come fare per non perderti questa promozione attivabile online.

Nel 2013 Mediaset, azienda televisiva italiana seconda per fama dopo la RAI, ha fondato una piattaforma di streaming e chiamata Infinity TV. Nel 2021 il nome è stato sostituito con Mediaset Play Infinity e ancora un mese dopo con Mediaset Infinity. Il servizio permette di accedere a tutti i contenuti offerti della rete e molti Premium Channel con serie tv, film, e sport quali le tre prossime stagioni della Champions League e tante altre categorie.

Un Premium Channel è un’offerta aggiuntiva che viene proposta da Mediaset Infinity che consente agli utenti di visionare contenuti esclusivi e avere migliori funzionalità. Come la gran parte di questi servizi di streaming, per usufruirne c’è bisogno di sottoscrivere un abbonamento per poi poter godere delle offerte proposte dalla piattaforma dai nostri telefoni, computer e tv di ultima generazione.

Infinity+: come averlo gratuito e le sue caratteristiche

Infinity + è uno di questi Premium Channel della Mediaset e per accedere al catalogo ci basterà creare un account. Dovremo recarci sul sito di Mediaset Infinity registrandoci, dopodiché dovremo effettuare l’abbonamento che verrà a costare 7,99€ nel caso di quello mensile, 39,99€ per il trimestrale (da pagare ogni sei mesi) e 69,99€ se invece prendiamo quello annuale da cui potremo accedere a tutti i servizi della piattaforma.

Compreso gratuitamente con l’abbonamento inoltre avremo a disposizione la funzionalità dell’account GOLD, che ci permetterà di visionare i contenuti con il 50% delle pubblicità in meno. Per ottenere quest’iscrizione, H&M ha recentemente iniziato a regalare ai suoi Members 4 un profilo di Mediaset Infinity +, senza nessun costo.

L’azienda d’abbigliamento è riconosciuta per premiare la sua clientela con vari tipi di vantaggi, sconti e omaggi esclusivi. La promozione è attiva solamente fino al 3 dicembre del 2023, perciò bisogna affrettarsi. Di seguito, vedremo i passaggi per ottenere gratis Infinity+. In primis dobbiamo collegarci sul portale di H&M e registrarci, gratuitamente, o effettuare il login all’area personale del sito. In seguito iscrivendoci al programma fedeltà ci apparirà l’opportunità dell’accesso gratuito al canale.

Dovremo cliccare su “Ottieni il codice” e poi “Attiva la promo!” e verremo reindirizzati sul portale di Mediaset Infinity +, dove troveremo l’opzione “Attiva ora il codice” e cliccandoci otterremmo 4 mesi gratuiti del servizio. Alla fine dei 120 giorni della promozione l’account di Infinity + ci verrà a costare 7,50€ al mese perciò é bene, se non si vuole più pagare e usare la piattaforma, disdire l’abbonamento.