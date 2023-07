C’è un magnifico trucco per addormentarti all’istante: in pochissimi lo conoscono, e funziona davvero

Siete tra le persone che ci mettono una vita ad addormentarsi? Vi girate e rigirate nel letto sperando di prendere sonno presto?

Altro che contare le pecore o tisane rilassanti. Se faticate a prendere sonno ed ogni notte è una fatica addormentarsi sappiate che da questa notte tutto cambierà. Stiamo infatti per rivelarvi il trucco scientifico che vi farà addormentare all’istante. In pochi lo conoscono ed è pronto a rivoluzionare la vostra vita.

Il riposo notturno è fondamentale per svegliarsi la mattina senza provare stanchezza, irritabilità e ansia. La qualità del sonno, infatti, incide notevolmente sulla quotidianità e chi soffre di disturbi del sonno va incontro a stati emotivi depressivi nonché a problematiche di salute importanti. Un adulto dovrebbe dormire in media tra le sette e le otto ore a notte in modo continuo e rilassato. Così potrà affrontare la giornata con il buon umore e con il pieno di energia.

Eppure tante persone lamentano difficoltà nel prendere sonno. Si girano e rigirano nel letto per delle ore prima di trovare la quiete. I pensieri impediscono di addormentarsi. I timori, le tensioni della giornata continuano ad occupare la mente impedendo di concedersi il meritato riposo. Se rientrate tra coloro che non riescono a prendere sonno in circa venti minuti allora c’è un trucco che dovrete provare.

La scienza e il trucco per addormentarsi all’istante

Lo specialista in medicina del sonno Kim Hutchison ha rivelato come fare per superare il problema della fatica ad addormentarsi. Il consiglio è uscire dal letto e sedersi in un angolo della stanza o della casa in silenzio, con una luce fioca. L’intento è rilassarsi magari leggendo un libro, ascoltando musica rilassante, bevendo una camomilla. Molto utili anche gli esercizi di respirazione volti a rallentare il battito cardiaco e confortare corpo e mente.

Mai mangiare, fare esercizio fisico o guardare uno schermo (TV, tablet, smartphone). Sì alle tecniche di rilassamento anche in sostituzione delle pillole. Si può provare, ad esempio, con il training autogeno e appoggiarsi alla forza dei pensieri. “Le mie braccia e le mie gambi sono molto pesanti” è il pensiero da cui partire per poi rilassarsi intenzionalmente quando se ne sente il bisogno. O in alternativa si può provare il rilassamento muscolare progressivo per sciogliere gradualmente i muscoli di tutto il corpo.

Insomma, trovate la pratica di rilassamento che più vi si addice e usatela per allentare tensioni, allontanare cattivi pensieri, dubbi e preoccupazioni prima di dormire. Ci sarà tempo domani per risolvere i problemi. La notte, invece, deve essere riservata al riposo e al recupero delle energie necessarie per affrontare la quotidianità.