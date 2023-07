Auto usata: evita le truffe con questi geniali e semplici controlli da fare assolutamente

Acquistare una auto usata può essere molto conveniente, ma occhio alle truffe! Con questi controlli andrete sempre sul sicuro, tutti i dettagli

Se state pensando di acquistare una nuova auto, dovete tenere conto dei costi. A seconda del veicolo che decidete di comprare, dovrete vedervela con prezzi che variano in base alla tipologia di mezzo e alla modalità con cui vorrete pagare. Ci sono molte possibilità di finanziamento messe a disposizione dalle concessionarie molto convenienti e a tasso zero, possibilmente con un anticipo per finire prima con le varie tranche.

Dovete sapere però che, secondo alcuni studi, negli ultimi anni stanno andando sempre più “di moda” le auto usate. In particolare quelle con pochi chilometri percorsi, che permettono di portarsi a casa il modello dei propri sogni quasi nuovo a costi di molto ridotti rispetto al normale. Occhio però alle possibili truffe, perché potreste rischiare grosso. Ecco alcuni controlli da fare per andare sul sicuro.

Auto usata, ecco quali controlli fare per evitare truffe

State pensando di acquistare un’auto usata ma avete paura di incappare in truffe? È un sentimento piuttosto comune, considerando come negli ultimi anni stiano aumentando a vista d’occhio le segnalazioni. Vi consigliamo alcuni controlli che dovreste assolutamente fare, così da andare sul sicuro e completare il processo d’acquisto.

Per prima cosa, vi consigliamo di affidarvi a rivenditori professionisti e non a privati. Così da evitare possibili truffe come quella del contachilometri. Le autovetture sul mercato solitamente sono strutturate per 350mila chilometri e 18 anni di durata. Una volta superati questi limiti, il veicolo è a rischio e potrebbe rompersi più facilmente.

Se decidete di affidarvi ad un privato, state attenti a possibili ipoteche o fermi amministrativi a cui il veicolo potrebbe esser stato sottoposto. Per scoprirlo subito, basta recarsi al Pubblico Registro Automobilistico di persona o online. Vi ricordiamo poi che consultare il libretto di manutenzione è molto importante. Così da avere lo storico delle riparazioni.

Se vi affidate a concessionarie, avrete diritto a 24 mesi di garanzia, così da riparare guasti iniziali senza dover pagare nulla. Stesso discorso per il passaggio, aspetto su cui bisogna fare molta attenzione. Se avviene tra privati, bisogna rivolgersi al Codice Civile. Il tribunale di riferimento è quello di chi ha comprato. Ci si può nel caso appellare all’Antitrust per avviare un’indagine gratuita. Ultimo consiglio riguarda il prezzo: se è troppo basso rispetto al mercato, non fidatevi troppo!