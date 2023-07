Vite al limite, la paziente stavolta esagera: Nowzaradan pronto a denunciarla

La paziente attacca il medico chirurgo iraniano, e i social sono insorti contro di lei. Ecco cosa è successo

Partecipare a Vite al limite, programma che segue i percorsi di persone affette da grave obesità, è una scelta decisamente importante.

È fondamentale essere motivati e abbandonare tentazioni varie, soprattutto perché cedere vorrebbe dire compromettere i sacrifici fatti. È un percorso irto di difficoltà, non è semplice riprendere il controllo della propria esistenza.

Eppure, se lo si vuole davvero, niente è impossibile. I pazienti di Vite al limite, in genere, si rifugiano nel cibo in eccesso a causa di traumi molto seri avvenuti per lo più nel periodo infantile/adolescenziale.

Problemi che poi sono peggiorati nel corso della vita, fino ad arrivare a uno stadio di obesità molto grave. Molti non riescono a essere autonomi e hanno bisogno di aiuto per compiere i gesti più semplici.

Altri non possono più andare a lavorare, né avere una vita sociale. Dunque è un percorso duro e armarsi di buona volontà è essenziale. Tra le protagoniste dell’ultima edizione di Vite al limite c’è stata anche Stephanie Smith, 36 anni.

Vite al limite, Stephanie contro il dottor Nowzaradan

La vita di Stephanie Smith non è stata affatto semplice, anzi. Da piccola viveva con la madre, dopo la separazione dei suoi genitori.

Il padre di Stephanie era un camionista, e dopo la separazione, la madre è rimasta sola con i figli piccoli. La donna ha poi conosciuto un altro uomo, ed è andata a vivere con lui.

Purtroppo, ha scoperto che sarebbe stato un alcolizzato che commetteva abusi, e così la donna ha richiamato il marito, per chiedere aiuto. L’ex marito le aveva detto che se fosse tornata con i figli in California, avrebbero potuto ricominciare daccapo.

E così la donna è partita, ma un paio di giorno dopo l’arrivo in California, l’ex marito è morto in un incidente stradale. Rimasti senza un posto dove andare, avrebbero vissuto un po’ qui e un po’ là, finché la nonna di Stephanie non ha contattato i servizi sociali e lei e i suoi fratelli sono finiti in affidamento, perché la madre non poteva mantenerli.

A quel punto, Stephanie ha cominciato a sfogarsi mangiando in modo compulsivo. La donna è arrivata nel programma con un peso di 277 kg. Purtroppo, nel corso del programma, ha perso solo 7 kg. In seguito, ha deciso di rinunciare al programma.

Una volta fuori, la donna ha attaccato il dottore dicendo che non la spronava e che il suo staff non la considerava. Ma il dottore aveva notato che la donna non era dimagrita e il suo sospetto era che Stephanie non stesse seguendo il piano dietetico.

Lei lo ha addirittura bloccato e non si presentava agli appuntamenti come da accordi. Ecco perché i follower del programma, negli Usa, sono insorti, esortando il dottore a denunciare la donna per calunnia.