Gomorra 4, avete riconosciuto il noto cavaliere di Uomini e Donne? Era proprio lui

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, famosissimo, ha fatto anche una parte nella quarta stagione di Gomorra. Lo avete riconosciuto?

Ci sono serie televisive che nascono con l’idea di comunicare un messaggio chiaro, politico, sociale e impegnato e che poi diventano dei fenomeni di massa senza paragoni. Era successo con Romanzo Criminale La Serie e poi è accaduto con Gomorra.

Tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano il tema centrale racconta le orribili, violente e truci dinamiche all’interno delle organizzazioni di stampo mafioso a Napoli, questo telefilm è stato tradotto in centinaia di lingue e ha raggiunto un pubblico internazionale. Merito di una trama avvincente, di una fotografia reale e brutale allo stesso tempo, della capacità di empatizzare con i personaggi tenendo però sempre le distanze perché era evidente che rappresentavano il male.

Partecipare o aver avuto la fortuna di essere sul set di Gomorra è quindi un vero e proprio motivo di orgoglio. Sia per la mera visibilità nell’aver fatto una parte in un successo, sia per aver lavorato accanto ad attori straordinari come Marco D’Amore. A potersi fregiare di questo motivo di vanto c’è, tra gli altri, un ex cavaliere di Uomini e Donne.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne tra le guardie del corpo del boss di Gomorra

Di chi stiamo parlando? Di Armando Incarnato. L’uomo ha partecipato al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, per tanti anni. La sua ricerca dell’amore e dell’anima gemella non è stata però molto fortunata. Anzi. Armando Incarnato ha più volte dovuto dimostrare e sostenere la sua innocenza davanti a presunte relazione esterne e anche la partecipazione come comparsa a Gomorra non lo ha aiutato sotto questo punto di vista.

Armando ha fatto un piccola comparsata nella quarta stagione di Gomorra. Non era un protagonista, né un personaggio secondario. Un ruolo, il suo, assolutamente minore. Eppure a detta di Gianni Sperti e Tina Cipollari, opinionisti di Uomini e Donne, in alcuni casi l’uomo si è atteggiato a grande divo proprio per via di questa sua comparsata nella serie tv.

In realtà il modo di fare di Armando è sempre stato umile, ma sicuro di sé e spesso veniva scambiato per arroganza. Un confine sottile, in alcuni casi oggettivamente difficile da capire. Eppure, almeno per quanto riguarda Gomorra 4 va detto che Armando non si è mai vantato di questa cosa.

Se volete vedere gli spezzoni della serie tv di Roberto Saviano in cui c’è Armando dovete prestare molta attenzione ad alcune scene della quarta stagione. Qua nel primo episodio Incarnato interpreta una delle guardie del corpo del boss dopo la morte di O’Stregone.