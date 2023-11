Carta igienica in frigo: ecco perché può essere molto utile, incredibile ma vero

Sempre più persone stanno prendendo l’abitudine di mettere la carta igienica in frigo. Scopriamo per quale motivo lo fanno.

La carta igienica è un prodotto indispensabile, ma piuttosto recente. C’è stato un tempo infatti in cui gli esseri umani utilizzavano addirittura i fogli di giornale quando andavano in bagno.

Oggi ci sembra impossibile vivere senza carta igienica, tant’è che durante il periodo della pandemia e del lockdown questo articolo andò letteralmente a ruba.

Negli ultimi tempi si è diffuso un nuovo hack diventato virale grazie ai social network: mettere la carta igienica in frigorifero. Ma esattamente a cosa serve questa tecnica? Quali sono i benefici prodotti?

Carta igienica in frigo: per quale motivo farlo

Siamo abituati a mettere in frigo prodotti alimentari oppure medicinali che vanno conservati a determinate temperature. Non immagineremo mai di dover mettere la carta igienica in frigo eppure pare che sia l’ultimo Trend di Tik Tok.

Il frigorifero è l’elettrodomestico che serve a conservare più a lungo i cibi. Grazie ad una temperatura che si aggira intorno ai quattro gradi centigradi è possibile conservare per qualche giorno la maggior parte dei cibi.

Tuttavia, all’interno del frigorifero si annidano odori e batteri, per questo motivo bisogna fare attenzione al metodo di conservazione degli alimenti. Ad esempio le cipolle o i formaggi devono essere conservati in appositi contenitori, per evitare che assorbano i batteri presenti nel frigorifero.

L’ultimo Trend di Tik Tok consiste nel mettere la carta igienica in frigo. In questo caso il rotolo non ha la sua classica funzione “da bagno”, ma viene utilizzata come una sorta di spugna in grado di assorbire gli odori dei cibi contenuti nel frigorifero.

Inoltre, la carta igienica è in grado di assorbire l’umidità che naturalmente è presente nell’aria del frigorifero e che è la principale responsabile della formazione di muffa, funghi e cattivi odori.

In alternativa al rotolo di carta igienica nel frigorifero, che sicuramente è poco allettante, è possibile utilizzare anche il bicarbonato di sodio. Infatti mentre il rotolo di carta igienica va sostituito ogni settimana, il bicarbonato può essere sostituito ogni tre mesi. Inoltre, a conti fatti, il bicarbonato è decisamente più economico della carta igienica. Come se non bastasse questa polverina bianca non solo trattiene l’umidità, ma riesce anche a contrastare gli odori che naturalmente si formano all’interno del frigorifero.

Dunque se proprio dovete optare tra i due metodi consigliamo di preferire il bicarbonato di sodio.