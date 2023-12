Le 3 migliori posizioni per dormire che salvaguardano la salute e la relazione con il partner

Sai quali sono le 3 posizioni migliori per dormire? Così non solo salvaguarderai la tua salute, ma anche la relazione col partner!

Specialmente per chi ha difficoltà a riposare bene la notte, per quanto si tratti di un’azione più che “naturale” da parte del nostro corpo, dormire potrebbe rivelarsi estremamente complicato. Le cose poi si complicano non poco quando si tratta di dover dormire insieme al proprio partner. Chi ha il sonno leggero e si sveglia al minimo e impercettibile movimento, infatti, potrebbe rischiare anche di non dormire più se la propria dolce metà è abbastanza rumorosa.

Niente però che non si possa risolvere con la giusta posizione. Secondo l’esperto di postura del sonno James Leinhardt famosissimo su TikTok, esistono tre posizioni, per le coppie che cercano un buon riposo notturno, che sono davvero le migliori.

Le 3 posizioni migliori per riposare bene la notte: sarai pieno di energie il giorno dopo!

Non solo queste posizioni mantengono la colonna vertebrale dritta, ma alcune innescano anche il rilascio dell’ossitocina, meglio conosciuto come “l’ormone dell’amore”, e possono migliorare di molto quindi la qualità del sonno di entrambi i partner. Non ci resta adesso che scoprirle insieme partendo dalle prima!

IL SOGNATORE: In questo caso, il segreto è dormire a cucchiaio abbracciando la propria dolce metà. Si può anche utilizzare un cuscino in mezzo alle ginocchia per un riposo migliore. In questo modo entrambi i partner non solo ricevono un’ondata di ormoni della felicità, ma riposano tenendo la colonna vertebrale in una posizione neutra.

SCHIENA CONTRO SCHIENA: Anche questa posizione prevede che si dorma di lato, ma poggiando le schiene l’una contro l’altra. Questa posizione è proprio come quella del sognatore, solo che invece di abbracciare il proprio coniuge, si dorme sul fianco rivolti verso l’esterno.

IL SOLDATO: La più semplice in assoluto, nella posizione del soldato entrambi i partner sono a pancia in su e con le braccia lungo i fianchi. L’esperto del sonno ha specificato come questa posizione sia davvero un toccasana per la colonna vertebrale e anche per la coppia. Si può garantire, infatti, un riposo ottimale alla schiena mentre si tiene per mano la propria dolce metà lasciandosi così cullare tra le braccia di Morfeo. Meglio comunque posizionare un cuscino sotto le ginocchia, ti sentirai benissimo il giorno dopo!