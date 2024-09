Bere acqua in bottiglia: attenzione se questa è rimasta a lungo sotto il sole

Siamo abituati a portarci e a bere da una bottiglia d’acqua, ma attenzione se questa è rimasta a lungo sotto il sole; ecco che cosa potrebbe accadere.

Noi italiani siamo abituati a bere l’acqua in bottiglia. Questa pratica appartiene a moltissimi altri Paesi, come tanti altri preferiscono consumare acqua di rubinetto perché considerata di ottima qualità. Di solito, quando ci spostiamo da casa, siamo abituati a portare una bottiglia con noi per ogni eventuale esigenza. Ma bere acqua in bottiglia, se questa è rimasta tanto tempo sotto al sole, potrebbe non essere salutare e vi spieghiamo il perché. L’argomento riguarda specialmente i mesi caldi come questi.

Il consumo dell’acqua in bottiglia

Prima di affrontare l’argomento vero e proprio facciamo una serie di valutazioni. Pensate che solo In Italia si consumano ben 8 miliardi di bottiglie di plastica ogni anno è un primato in tutta Europa. Nel Mondo, invece, siamo al secondo posto, dopo il Messico.

Pensiamo all’enorme guadagno delle aziende che producono acqua in bottiglia e le statistiche provano che è un guadagno che continuerà a salire. Infatti, le persone non intendono rinunciare a questa abitudine perché c’è la radicata convinzione che l’acqua in bottiglia sia più sicura di quella di rubinetto.

Bere acqua in bottiglia: attenzione se l’hai lasciata sotto al sole

Innanzitutto, bisogna dire che l’acqua contenuta in bottiglie di plastica finisce per assorbirne dei microrganismi che poi vengono ingeriti. Detto questo, c’è uno studio che arriva dalla Cina che ha analizzato una serie di bottiglie d’acqua esposte al sole per lungo tempo. È un po’ quello che accade quando ci portiamo delle bottigliette da 0,50 L e poi le lasciamo in auto. L’auto sotto al sole si surriscalda molto e, di conseguenza, anche le bottiglie.

I chimici del Guangdong Key Laboratory of Environmental Pollution and Health della Jinan University di Guangzhou hanno rilevato che, nelle bottiglie esposte ai raggi diretti del sole, si formano dei composti chimici che di sicuro non fanno bene alla nostra salute.

Le quantità rilasciate sono molto piccole ed è improbabile che ci siano delle conseguenze per questo. Tuttavia, è giusto essere consapevoli di questo aspetto e di conservare le bottiglie d’acqua nel modo giusto.