Dopo l’estate hai i capelli più chiari? Ecco perché il sole ha questo effetto

Di solito accade durante l’estate che il sole schiarisce i capelli, ma perché succede questo? Ecco le informazioni su questo processo.

L’estate è l’occasione che si ha per trascorrere più tempo all’aperto viste le alte temperature e il bel tempo. Le persone vanno, quindi, al mare, in piscina, in montagna o al lago, ma ovunque vadano stanno molto tempo sotto al sole. Può capitare che in piena estate ci si accorga di avere i capelli più chiari, ma come mai il sole ha questo effetto? Siamo qui oggi per fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

Dopo l’estate hai i capelli più chiari?

Si parla sempre di protezione della pelle d’estate perché i raggi del sole possono scottarla o peggio. Si parla poco, invece, della salute dei capelli. Ma anche questi sono soggetti a grandi inconvenienti durante la bella stagione. Pensiamo al sole, all’umidità, al sudore, ma anche alla salsedine e al cloro dell’acqua di mare o della piscina.

Non solo, capita spesso che i capelli diventino anche più chiari. Ma che succede? In pratica, i nostri capelli hanno la melanina che li protegge. I raggi UV, però, ossidano e degradano la melanina e la conseguenza è la perdita di colore, oppure il colore più chiaro. Più i capelli sono scuri e più melanina è presente (e meno di nota questo processo di decolorazione).

Senza entrare troppo nel dettaglio dei processi chimici, la melanina fa da scudo e trattiene i raggi solari proteggendo altre sostanze come il DNA, gli enzimi o i lipidi. Tuttavia, l’esposizione prolungata ai raggi intensi provoca la rottura della molecola di melanina.

Succede a tutti?

Questo processo accade a tutti i tipi di capelli, tuttavia, su alcuni si nota di più che su altri. In generale, possiamo dire che più i capelli sono scuri e più c’è protezione da questo processo di ossidazione della melanina. Con i capelli chiari si nota molto di più. Ad ogni modo, dobbiamo sapere che i responsabili della decolorazione sono i raggi UVA, mentre i raggi UVB sono responsabile della perdita di proteine nei capelli.