Basta con questo solito aceto, ecco come pulire efficacemente la friggitrice ad aria senza rovinarla

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che è ormai presente in molte cucine moderne. La popolarità delle friggitrici ad aria è cresciuta esponenzialmente grazie alla loro capacità di offrire un’alternativa più sana alla frittura tradizionale, oltre a una notevole convenienza e rapidità di preparazione.

Questi dispositivi, infatti, utilizzano un sistema di circolazione di aria calda per cucinare il cibo (come un forno, per intenderci), permettendo di ottenere piatti croccanti e gustosi con un uso minimo di olio. Come qualsiasi altro elettrodomestico, anche la friggitrice ad aria ha bisogno di una pulizia frequente e costante. Non tutti, però, sanno come farla nel modo giusto. Vediamo perché.

Basta con questo solito aceto! Tutti ormai ne stanno abusando

Per pulire la friggitrice ad aria, molti utilizzano l’aceto, magari diluito con dell’acqua calda. Questo metodo, però, ha delle limitazioni significative. L’aceto, infatti, pur essendo un discreto anticalcare, non possiede le proprietà sgrassanti necessarie per scrostare i residui di cibo bruciato e olio che inevitabilmente si accumulano all’interno del cestello.

Un altro errore molto comune, spesso fatto per sopperire all’inefficacia dell’aceto, è quello di utilizzare spugne abrasive o retine metalliche durante la pulizia. Questi strumenti possono sembrare efficaci nel rimuovere i residui di cibo, ma con il tempo possono danneggiare seriamente lo strato antiaderente del cestello. La compromissione di questo rivestimento non solo riduce l’efficacia della friggitrice ad aria, ma può anche portare alla contaminazione dei cibi con piccole particelle del rivestimento stesso. È fondamentale, quindi, optare per prodotti e strumenti di pulizia più delicati per preservare l’integrità e la funzionalità dell’elettrodomestico nel lungo termine.

Ecco come realizzare uno strepitoso sgrassatore fai da te

Per evitare l’uso dell’aceto e delle retine abrasive, la soluzione migliore è impiegare uno sgrassatore. Anziché acquistarlo al supermercato, però, possiamo facilmente realizzarlo in casa, con ingredienti che sono ormai alla portata di tutti. Infatti, ci serviranno soltanto:

200 ml di acqua demineralizzata;

15 g di acido citrico;

un cucchiaino di detersivo per i piatti.

Una volta mescolati gli ingredienti all’interno di un contenitore spray, spruzza la soluzione sulle pareti interne ed esterne del cestello della friggitrice. Lascia agire per circa 15 minuti, e poi usa un panno umido in microfibra per rimuovere la sporcizia. Questa alternativa non solo è economica e veloce, ma protegge anche le superfici, garantendo che la tua friggitrice ad aria rimanga in ottime condizioni per molto tempo. Quindi, possiamo ufficialmente dire basta con questo solito aceto e produrre in casa uno sgrassatore potente, ideale anche per pulire le latte dell’olio in acciaio, con la variante del carbonato di sodio.