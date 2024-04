Secondo l’oroscopo celtico queste persone verranno letteralmente inondate di ricchezze nelle prossime settimane

L’oroscopo celtico, con le sue radici profondamente ancorate nella cultura e nella spiritualità degli antichi Celti, offre un’affascinante alternativa all’astrologia zodiacale tradizionale. A differenza dell’astrologia che si basa sui movimenti dei pianeti attraverso i segni zodiacali, l’oroscopo celtico è centrato sugli alberi sacri e sulla tua data di nascita. Ogni periodo dell’anno è associato a un particolare albero, ciascuno dei quali simboleggia specifiche qualità e influenze energetiche. Gli alberi sacri in totale sono 22, compresi quelli che rappresentano i solstizi e gli equinozi.

Secondo l’oroscopo celtico queste persone riceveranno abbonanti ricchezze

Nelle prossime settimane, secondo l’oroscopo celtico, ci saranno 3 alberi sacri che porteranno grosse fortune alle persone sotto cui sono nate. Per loro, inizierà un periodo particolarmente prospero, non solo in termini di ricchezze materiali, ma anche per quanto riguarda il lavoro, i sentimenti, le relazioni, le amicizie e la salute.

Il primo albero è il Nocciolo (5 agosto – 1° settembre). I nati sotto il segno del Nocciolo sono noti per la loro intuizione e saggezza innata. Le prossime settimane porteranno opportunità di guadagni inaspettati, magari attraverso investimenti o decisioni finanziarie sagge che finalmente danno i loro frutti. Inoltre, la loro innata capacità di intuire le mosse giuste li aiuterà a fare scelte vincenti sul posto di lavoro.

Poi abbiamo la Vite (2 settembre – 29 settembre). I nati sotto il segno della Vite spesso godono di un’abilità unica di adattarsi a diverse situazioni, il che sarà particolarmente utile in questo periodo di abbondanza. L’energia del loro albero li supporterà nel trovare nuove opportunità di crescita finanziaria. Le relazioni personali e professionali saranno fonte di gioia e soddisfazioni, rafforzando ulteriormente la loro sicurezza emotiva e finanziaria.

Infine, abbiamo l’Olmo (24 giugno, giorno del Solstizio d’estate). Chi è nato in questa data, potrà invece aspettarsi un periodo di notevole fortuna finanziaria. L’energia dell’Olmo li incoraggia a prendere decisioni coraggiose che possono portare a significativi avanzamenti nella carriera e miglioramenti nella salute.

L’inizio di un periodo roseo

Quindi, secondo l’oroscopo celtico queste persone andranno incontro ad una serie di eventi fortunati. Sarà sicuramente un momento ideale per investire in nuovi progetti, esplorare opportunità impreviste e rafforzare legami sia in ambito personale che professionale. Le energie dell’universo sono allineate per portare abbondanza e prosperità, garantendo che queste prossime settimane siano ricche di successi e soddisfazioni. Sei curioso di scoprire cosa prevede, invece, il nostro oroscopo tradizionale? Questo weekend potrebbe essere la svolta per l’Acquario e per altri segni dello zodiaco!