Vuoi ammirare gioielli in oro e pietre preziose antichi e moderni? Ecco un’interessante mostra

Molti seguono le ultime tendenze moda e scelgono gli accessori adatti da abbinare. Per completare il look spesso si usano dei gioielli. Ce ne sono di varie epoche esposti in una mostra da visitare in Italia. Scopriamo dove e il costo del biglietto.

Da migliaia di anni l’uomo ha avuto dei bisogni essenziali. Ha dovuto procacciarsi il cibo, trovare un riparo e coprire il corpo. Soddisfatte in vario modo queste necessità si è sviluppato il senso del bello.

Tanti tipi di oggetti di valore

Alcuni frutti di questo gusto estetico sono dei manufatti di vario tipo in corallo, pietre preziose e soprattutto in argento e in oro. Vi sono reperti antichissimi di varia importanza esposti in musei di tutto il Mondo. Sono fonte di interesse anche i gioielli che appartengono ad alcune monarchie europee. Un oggetto prezioso può legarsi a rapporti d’amicizia. Anelli come fedine e fedi riportano alla mente due innamorati che si giurano amore eterno. L’anello lo ritroviamo anche in alcune figure ecclesiastiche come vescovi, cardinali e il papa.

Potremmo vedere tanti pezzi di valore visitando il Museo del gioiello a Vicenza. In particolare è attualmente in corso la mostra Gioielli italiani. L’intenzione della curatrice Alba Cappellieri sarebbe quella di far conoscere grandi e piccole maison attraverso loro produzioni di pregio. Si tratta di eccellenze italiane dall’indubbio valore artistico e artigianale. Ad esempio sono rappresentate case orafe di Vicenza, Torre del Greco, Valenza e Arezzo.

Recati a Vicenza se vuoi ammirare gioielli in oro e pietre preziose

Le sale espositive della mostra Gioielli italiani a Vicenza sono 9. In quella del curatore si trova una magnifica collana del designer Gianmaria Buccellati. Corone di oro giallo sono impreziosite da ametiste e citrini e sono intervallate da morette di oro bianco. Nella sala Funzione si trovano esposti una fibula in bronzo del VII sec. a. C. e altri manufatti di secoli seguenti come i nettaunghie del VI sec. a. C. sempre in bronzo. Di età romana ad esempio vi sono molti aghi crinali in avorio.

La sala Bellezza ci offre incantevoli esempi di gioielleria italiana. Troviamo tra gli altri una spilla in oro bianco, diamanti e con zaffiri blue e rosa di Leo Pizzo. Un anello Damiani presenta oro bianco, diamanti e una perla Tahiti. Nella sala Arte ammireremo pezzi firmati da Giò Pomodoro, Aligi Sassu, Salvatore Fiume e molti altri artisti. Fanno parte della mostra anche le sale Design, Magia, Moda, Futuro e Simbolo con manufatti di vario tipo. Vuoi ammirare gioielli in oro e pietre preziose? Il costo del biglietto intero del Museo del gioiello di Vicenza sarebbe di10 euro. Sono previste riduzioni e ingressi gratis.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Per ulteriori dettagli sui giorni di apertura e costo dei biglietti si rimanda al sito ufficiale)