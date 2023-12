Basta con le diete ferree, per perdere peso senza rinunce sono queste le regole da seguire

Tutti potranno dire addio alle diete ferree e perdere peso senza troppe rinunce con queste regole: sono utilissime e da seguire assolutamente.

Spesso secondo la convinzione popolare le diete ferree sono l’ideale per perdere peso nel minor tempo possibile. Queste delle volte però non sono la soluzione migliore. Se si vuole dimagrire, l’importante è seguire alcune regole in grado di aiutare a ritrovare il proprio peso forma: arrivano direttamente dalla cultura orientale.

Seppur siamo ad inverno inoltrato, mantenere la linea rappresenta essere la scelta migliore per uno stile di vita salutare. Quando si pensa ad un esempio di sane abitudini in molti casi viene in mente il Giappone. Infatti proprio il paese nipponico è famoso per avere la popolazione più magra e prospera al mondo.

Per questo motivo se si vuole dimagrire si dovrebbe seguire il loro regime alimentare. In questo modo c’è da dire che potrete raggiungere i vostri obiettivi fisici senza troppi problemi. Oggi quindi scopriremo i cinque consigli a riguardo e perché potrebbero svoltarvi la vita.

Addio diete ferree, perdere peso è facile con queste regole: come fare

In pochi la conoscono, eppure una pianta dell’Asia come il Konjac è molto presente nella cucina giapponese. Questa si presenta in varie forme come gli shirataki (una specie di spaghetti) o nel Konnyaku (un alimento gelatinoso). Grazie a questa potrete assumere tantissime fibre solubili, che prendono il nome di glucomannani ed hanno la capacità di assorbire più volte il proprio peso in acqua. In tal modo nello stomaco formano un gel viscoso quando vengono a contatto con l’acqua andando ad aumentare il senso di sazietà.

Ovviamente uno dei consigli principali è quello di bere abbastanza acqua, un vero e proprio alleato per la linea. In questo senso, vi sarà di aiuto riscaldarla, così da poter accelerare l’organismo attraverso la termogenesi. Infatti chi beve acqua calda tende a bruciare più calorie anche a riposo, visto che elimina facilmente i grassi. Assumerla prima dei pasti dona maggiore sazietà.

Un vostro amico dovranno essere anche le sopracitate fibre, poiché il loro consumo non solo regola l’assorbimento di zuccheri e grassi, ma quelle solubili permettono di sviluppare anche dei batteri benefici per la flora intestinale. Inoltre essendo ricche di volume e povere di calorie queste soddisfano rapidamente e limitano l’appetito.

Privilegiare i cibi fermentati potrebbe essere l’ideale per favorire un microbiota intestinale sano. Un suo squilibrio, infatti, potrebbe causare dei gravi problemi digestivi che portano all’aumento del peso. Per questo nella dieta devono essere introdotti dei cibi come crauti, miso, tempeh o natto.

Infine quando si tratta di alimentazione, i giapponesi prediligono un approccio che si basa sulle sensazioni del proprio corpo. Grazie a questo si dà grande importanza al concetto di sazietà naturale. Sarà possibile raggiungere questo stadio affidandosi a diversi consigli, tra cui mangiare lentamente assaporando ogni boccone, permettendo al cervello di registrare la soddisfazione del gusto ed innescare la sensazione di pienezza.