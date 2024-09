Attenzione al basilico nel mese di settembre: ecco cosa devi fare

Sollievo dal gran caldo, ma questo non basta; attenzione al basilico nel mese di settembre. Ecco che cosa bisogna fare per garantire la sua salute.

Le piante aromatiche sono una gioia per il nostro naso perché emanano odori che ci danno una sensazione di benessere. Non solo, alcune di queste sono utilissime in cucina ed è per questo che moltissime persone amano averle, anche piccole, nel proprio giardino o nel balcone. In questo articolo vogliamo dirvi di fare attenzione al basilico nel mese di settembre in modo particolare, perché ci sono delle azioni ben precise da compiere.

Attenzione al basilico nel mese di settembre

Finalmente anche le piante possono tirare un sospiro di sollievo. Se tutto va come deve andare, il gran caldo di luglio e di agosto è ormai un lontano ricordo e c’è spazio per temperature più fresche dell’arrivo dell’autunno. È proprio nel periodo di transizione, però, che le piante soffrono di più a causa degli sbalzi di temperatura. Aggiungiamo anche il fatto che magari le piante sono state acquistate al supermercato. Questo significa che hanno dovuto subire un lungo viaggio con temperature sempre diverse e che sono riposte in un vaso che non soddisfa le loro esigenze. In questo articolo ci concentreremo soprattutto sul basilico.

Cosa fare

Nel mese di settembre bisogna dare alla pianta di basilico un vaso più grande e un terriccio nuovo per dare alla pianta la possibilità di nutrirsi di elementi nuovi e sani. Fatto questo, è fondamentale dare riparo alla pianta, quindi, metterla all’interno, ma sempre alla luce del sole indiretta. Il problema più grande risiede dell’annaffiatura. Con il caldo, ovviamente, la pianta richiedeva tanta acqua, ma con l’abbassarsi delle temperature, anche l’innaffiatura diminuisce. Infatti, andrà bene dare acqua ogni 2 o 3 giorni, ma per essere del tutto sicuri è meglio sentire sempre il primo strato di terriccio con le dita. Quando è secco, allora significa che la pianta ha bisogno di acqua.

Se farai attenzione al basilico nel mese di settembre seguendo queste indicazioni, sicuramente potrai avere una pianta in salute dalla quale staccare tante foglioline per preparare deliziosi piatti aromatizzati.