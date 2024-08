Ci sono i moscerini nel terriccio del basilico: come intervenire

Avrete notato che spesso ci sono i moscerini nel terriccio del basilico, ma allora come bisogna agire per allontanarli e risolvere questo problema? Ve lo diciamo subito.

Una delle piante aromatiche più apprezzata è sicuramente il basilico. Questa pianta permette di avere a disposizione le foglie con l’inconfondibile profumo ed aroma da inserire poi nelle pietanze. Invece di andare sempre al supermercato ogni volta che se ne ha bisogno, avere la piantina permette di allungare la mano e il gioco è fatto. Però, avrete notato che spesso ci sono i moscerini nel terriccio del basilico e, allora, come fare per riuscire ad allontanarli e a liberarsi della loro presenza? Vediamo qualche consiglio prezioso.

Ci sono i moscerini nel terriccio del basilico: perché?

Capita spesso di incontrare sciami di moscerini nelle vicinanze di casa. Di solito, vengono attirati da acqua stagnante o qualcosa di simile e potrebbe capitare anche nei sottovasi delle piante di averla. Se hai notato che ci sono dei moscerini nella tua pianta di basilico, sarebbe il caso di intervenire subito.

Come fare

Per prima cosa è utile tentare di capire di che moscerini o insetti stiamo parlando. In genere, quelli presenti nel terriccio delle piante sono moscerini da funghi, di colore nero. I moscerini della frutta, invece, sono di un colore marrone-rossastro. In ogni caso, bisogna sicuramente intervenire e per farlo ci sono diversi modi.

Un aspetto importante è quello di sterilizzare il terriccio con il calore. Questo si può fare con acqua bollente, facendola agire molto lentamente con il terriccio trasferito in una ciotola, oppure esponendo il terriccio alla luce solare su un telo di plastica. In realtà, si potrebbe anche mettere il terriccio in forno oppure nel microonde controllando che la temperatura si stabilizzi attorno ai 100 gradi. Questa tecnica permette di uccidere i moscerini e eliminare tutte le uova.

In alternativa è possibile usare anche l’acqua ossigenata al 3% e diluita in acqua. Anche questo elemento ha un forte potere disinfettante. Infine, ci sono disponibili in commercio delle trappole apposite. Naturalmente, è importante cercare di prevenire la presenza di moscerini e questo si fa cercando di non avere acqua stagnante nel sottovaso e cercando di areare il più possibile. Per questo basta mescolare spesso.