Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia idea: la data di inizio fa infuriare i telespettatori

Uomini e Donne, Maria de Filippi cambia idea. La nuova data di inizio del dating show fa infuriare il pubblico: quando partirà il programma.

I palinsesti Mediaset per la prossima stagione sono stati pubblicati di recente eppure già ci sono diversi reclami da parte del pubblico. Infatti c’è stato un grande cambio di programma per Uomini e Donne di Maria De Filippi e la partenza della nuova serie di episodi. I telespettatori non ci possono credere, andiamo a vedere quello che sta succedendo.

Ormai da più di venti anni Uomini e Donne caratterizza il palinsesto televisivo italiano. La trasmissione condotta da Maria De Filippi nacque come un vero e proprio esperimento sociale, ma nel corso degli anni è diventato un appuntamento fisso con il programma che va ad incentrarsi sulle dinamiche sentimentali e sugli appuntamenti tra dame e cavalieri. Sono diverse le ragioni che hanno permesso al dating show di avere un enorme seguito negli anni e vanno ben oltre le intriganti storie d’amore tra i protagonisti.

Infatti lo show riesce a creare nel telespettatore un vero e proprio coinvolgimento emotivo, con il pubblico che arriva ad affezionarsi ai concorrenti e grazie ai social hanno una partecipazione pressoché attiva alla trasmissione riuscendo a commentare ogni dinamica di corteggiamento da parte dei presenti in studio. Inoltre l’intrattenimento non manca mai e questo è da attribuire anche agli opinionisti storici come possono essere Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a punzecchiare i protagonisti delle love story. Adesso una notizia ha infastidito i fan e riguarda la prossima stagione del programma.

Uomini e Donne, l’inizio della nuova stagione provoca il reclamo del pubblico: la notizia dell’ultima ore

Negli ultimi giorni sono tantissimi i telespettatori che hanno assistito alla presentazione dei palinsesti di Mediaset per la stagione 2023/2024. Tra questi troviamo confermatissimo Uomini e Donne, con una mossa di Maria de Filippi che però ha creato non poche contestazioni. Infatti la presentatrice avrebbe deciso di anticipare la data d’inizio di Uomini e Donne. Una scelta inusuale specie per chi è solito assistere al dating show che contraddistingue i pomeriggi di Canale 5 da ormai più di due decadi.

A svelare l’indiscrezione ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, giornalista del portale specializzato ‘Uominiedonneclassicoeover’. Infatti il Trono Classico e quello Over dovevano tornare sul piccolo schermo il 18 settembre e invece, come rivela il giornalista esperto di cronaca rosa, la trasmissione tornerà con una settimana d’anticipo vale a dire l’11 settembre. Una notizia che sembrerebbe trovare conferma anche in concomitanza dell’uscita delle date di registrazione.

Infatti le prime puntate della nuova stagione dovrebbero essere registrate circa dieci giorni prima. Probabilmente dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori torneranno negli studi Elios tra il 28 e il 31 agosto. Maria de Filippi è quindi pronta ad una grande stagione televisiva, riportando nello stesso periodo anche il talent più amato in Italia. Infatti la prima puntata del pomeridiano di ‘Amici‘ dovrebbe essere trasmessa domenica 17 settembre.