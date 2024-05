Appuntamenti imperdibili in Piemonte tra sagre ed eventi culturali. Svaghi per tutta la famiglia

Durante tutto l’anno ci sono eventi di vario genere che possono regalarci momenti di serenità. In particolare a partire dalla primavera eccone alcuni in programma a Torino e in altre località del Piemonte.

Alcune volte siamo curiosi e ci spingiamo verso luoghi molto lontani per trascorrere le vacanze. Possono essere le meraviglie del Giappone ad attirarci o le mille facce di New York e di altre città americane. Basta spesso rimanere in Italia per poter scoprire paesaggi, borghi, musei interessanti. La nostra esperienza si arricchisce e si completa a tavola. L’enogastronomia locale apporta al palato sapori che stenteremo a ritrovare altrove.

Alcuni appuntamenti imperdibili in Piemonte tra sagre ed eventi culturali

Ogni Regione italiana ha caratteristiche proprie di cui va fiera. Sono soprattutto le sagre a farle conoscere a un numero maggiore di persone. Diamo un’occhiata ad esempio a ciò che potremmo fare in Piemonte a maggio.

Vinum Alba è un’importante manifestazione che si svolge tra il 25 e il 28 aprile e poi nei giorni 1,4 e 5 maggio 2024. In varie piazze di Alba si tengono degustazioni di pregiati vini piemontesi. Questi si abbinano ai piatti delle cene organizzate presso il Castello di Roddi. Si possono inoltre visitare alcune cantine delle Langhe e del Monferrato. Un’altra iniziativa riguarda i corsi di cucina. Alla fine si possono gustare i piatti preparati accompagnati da alcuni vini. Più tecnici e specifici sono i laboratori su vitigni e formaggi locali. Sono in programma anche spettacoli musicali, intrattenimento per i bambini e postazioni dove mangiare dello street food.

A Vinovo, poco distante da Torino, dal 25 aprile fino al 31 agosto sarà possibile vivere un’esperienza indimenticabile presso JollyLand. Il parco ha come tema i dinosauri e i piccoli impareranno tutto ciò che li riguarda e incontreranno gli animali preistorici riprodotti in modo molto realistico.

Altri eventi

Nei giorni 17 e 18 maggio 2024 in provincia di Cuneo, precisamente a Cossano Belbo, si svolgerà la Sagra degli IN. Si tratta di una festa enogastronomica in cui assaggiare ad esempio tajarin, trifulin e altri prodotti tipici. Al MAUTO, Museo dell’automobile di Torino, fino al 13 ottobre 2024 si potrebbe visitare una mostra dedicata ad Ayrton Senna. Saranno esposte alcune auto guidate dal grande pilota oltre a tute, caschi e documenti vari.

Il mese di maggio si associa da molti anni al Salone del libro di Torino. Quest’anno l’evento culturale dovrebbe svolgersi tra il 9 e il 13. Oltre ad essere una bella occasione per conoscere i cataloghi di tanti editori, si può partecipare ad incontri interessanti. Tra gli ospiti di quest’anno ci saranno Salman Rushdie, Luciana Littizzetto, Paolo Sorrentino. Questi quindi sono alcuni appuntamenti imperdibili in Piemonte tra sagre ed eventi culturali a cui partecipare.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per date, prenotazioni ed eventuali prezzi dei biglietti)