Come ottenere subito la nuova skin di Fortnite che sta facendo impazzire tutti: la guida

La guida per ricevere la nuova skin di Fortnite che fa impazzare gli utenti: ecco come fare e come funziona, i dettagli da sapere.

Quando si parla di giochi c’è sempre un altissimo interesse da parte degli appassionati, i videogiocatori, ma non soltanto, poiché le esperienze ludiche e di intrattenimento mettono d’accordo tantissimi utenti, rappresentando un hobby amatissimo: Ancor più attenzione poi si lega al tema, se quest’ultimo riguarda Fortnite e la possibilità di ricevere una skin che sta facendo impazzire i fan.

Oramai le vacanze e le festività natalizie sono vicinissime e si respira l’aria e l’atmosfera del Natale anche grazie ad Epic Games, che come di consueto ha deciso di far felici i gamers di Fortnite Capitolo 5 con tantissime ricompense gratis, tra cui proprio la skin in oggetto. Si tratta, nel dettaglio, di una skin gratuita a tema Mezz’Inverno e la curiosità per poterla sbloccare non manca.

Tale costume ha il nome di Boxy Spirito Festivo, e ha a che fare con un personaggio bizzarro che vede il corpo colmo di addobbi di Natale e non solo. Vi sono infatti anche del scatole regalo, tra cui anche quella che funge da casco. Ma cosa serve per poter aggiungere tale ambito elemento alla propria collezione? La risposta farà felice i fan, poiché per riuscirci non servirà qualcosa in particolare.

Skin Fortnite, come fare per sbloccarla: gli aspetti da conoscere

Desta dunque attenzione Fortnite e la possibilità resa disponibile da Epic Games a proposito della skin in questione da poter ottenere. Per riuscire a sbloccarla occorre sapere che il tutto non ha a che fare con eventuali ricompense di qualche missione speciale. La skin riguarda infatti uno dei tanti doni di Fortnite Mezz’Inverno 2023, e ancor più nel dettaglio, si tratta del dono del Giorno 3 dell’evento, la cui disponibilità sarà tale sino alla fine delle festività di Natale.

In tal caso, a dispetto di quanto avvenuto negli anni scorsi, non vi è stata la creazione di un hub dove scartare i pacchetti regalo. L’utente potrà notare uno specifico menù mediante cui richiedere l’oggetto gratuito del giorno, così come quelli dei giorni precedenti, tranne ovviamente nel caso non l’abbia già avuti. L’accesso al menù prevede di visualizzare la tabella degli incarichi nella home di Fortnite Capitolo 5, e successivamente di soffermarsi su Regali Giornalieri.

Giunti a tal punto sarà possibile aprire il regalo. L’aggiornamento è quotidiano ed alle ore 15. Qualora non si riuscisse a visitazione la schermata degli Incarichi, allora l’utente avrà impostato una modalità di gioco errata, e in tal caso occorre far ritorno al menù principale e selezionare una delle modalità ufficiali di Epic Games. Si tratta di LEGO Fortnite, Battaglia Reale e Zero Costruzioni. E ancora, Rocket Racing oppure Festival. Fatto ciò, si noterà la comparsa della voce.