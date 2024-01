Il segreto di Kate Middleton per rimanere in forma? Non crederai mai che è questo!

Fare sport, mangiare bene e bere tanto sono i tre fattori base per avere un fisico snello e in salute. Kate Middleton, però, ha un segreto in più. Vuoi sapere di cosa si tratta? Continua a leggere.

Negli ultimi giorni, i riflettori di tutto il mondo si sono concentrati su Kate Middleton, la principessa del Galles, a causa dell’operazione all’addome programmata che ha attirato molta attenzione. Kate, che è nota per il suo stile di vita sano e attivo, si prende cura del suo corpo in maniera meticolosa. La principessa, infatti, oltre a mangiare molto bene, è dedita allo sport sin da ragazzina. Ma c’è un segreto che le permette di avere quella marcia in più a livello fisico. E che è alla portata di tutti noi. Ecco cos’è.

Il segreto di Kate Middleton per rimanere in linea è questo elisir di gusto e bontà

La moglie di William d’Inghilterra è famosa in tutto il mondo. È un’icona di stile, tanto che anche i marchi di moda più importanti si ispirano a lei. La principessa, però, è nota anche per la sua linea invidiabile. Segue, infatti, quotidianamente una dieta equilibrata e sana, ed è seguita da un nutrizionista, che la aiuta a mantenere il suo peso ideale.

In primo luogo, va detto che Kate Middleton attribuisce gran parte del suo aspetto raggiante alla sua alimentazione consapevole. Mangia porzioni moderate di cibo e si concentra su cibi freschi, frutta e verdura di stagione, proteine magre e cereali integrali.

Oltre all’alimentazione, però, c’è l’attività fisica, che è una parte essenziale della routine di Kate. La principessa, infatti, è una grande appassionata di sport e ama particolarmente il tennis, lo scii e la corsa. Quest’ultima, in particolare, è un passatempo che le piace da sempre, e questo le permette di tonificare i muscoli e mantenersi in forma mentre si diverte. Infine, si concede quotidianamente un elisir di bellezza, così semplice e genuino da poter essere a portata di mano per chiunque.

Il suo segreto da tavola di Kate

Oltre a una dieta equilibrata e all’attività fisica costante, c’è un altro segreto che Kate Middleton utilizza per rimanere in forma: il centrifugato detox. Ogni giorno, infatti, consuma un centrifugato che contiene solo frutta e verdura verde: cetriolo, spinaci freschi, mela e un pezzetto di zenzero. Questo cocktail salutare è il segreto di Kate Middleton per rimanere in linea, ma anche per stare bene. Si tratta, infatti, di un concentrato di benessere, perché ricco di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a purificare il corpo e a mantenerlo in equilibrio. L’aggiunta di zenzero contribuisce inoltre a stimolare il metabolismo. E, particolare non meno importante, ha un gusto piccante e deciso, che lo rende molto piacevole da consumare per merenda o durante i pasti.