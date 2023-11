Ammorbidente, come farlo in casa facilmente e velocemente: risparmio assicurato

Ecco un metodo facile e veloce per fare un ammorbidente profumato fatto in casa. Ecco quali sono gli ingredienti di cui hai bisogno.

L’ammorbidente è molto utile quando si lavano i panni, li aiuta a essere molto più morbidi e profumati. Ma al tempo stesso risulta essere anche molto dannoso e inquinante per l’ambiente. In commercio ne esistono tanti tipi e tutti molto diversi tra di loro.

Non tutti sono molto efficienti allo stesso modo e questo porta via del tempo per riuscire a trovare quello più adatto a noi. E comporta spendere anche tanti soldi inutilmente. Ecco perché oggi vi parleremo di un metodo molto facile e veloce di fare un ammorbidente profumato in casa con le nostre mani.

Questo prodotto è davvero molto efficiente e anche ecologico. Inoltre, sono tutti prodotti che puoi trovare in casa. In questo modo i nostri vestiti saranno non solo molto più profumati ma anche molto puliti e disinfettati grazie alla presenza di due prodotti davvero molto importanti per pulizia della nostra casa.

Andiamo a vedere quindi quali sono gli ingredienti che ci possono tornare utili per fare l’ammorbidente fatto in casa.

Ammorbidente fatto in casa: un metodo facile e veloce

Gli ingredienti di cui avrai bisogno per fare un ammorbidente davvero molto ecologico e funzionante sono l’aceto bianco, bicarbonato di sodio e gli olii essenziali. Quest’ultimi sono facoltativi, danno solo un profumo diverso, ma non sono fondamentali per la nostra ricetta. L’aceto svolge un’azione decalcificante, elimina i cattivi odori, ammorbidisce i tessuti e favorisce la degradazione naturale di enzimi e residui di detersivi, contribuendo anche a eliminare tutto quello che potrebbe dare allergia rimasto nei tessuti.

Ma non tutti sanno che l’aceto è anche un po’ più aggressivo e potrebbe addirittura corrodere i tubi e parti metalliche della lavatrice. Sarebbe opportuno non utilizzarlo tutti quanti i giorni. In ogni caso, per prepararlo ci vogliono davvero pochissimi minuti: non dovete fare altro che mescolare un litro di aceto di vino bianco con qualche goccia di olio essenziale di lavanda, o quello che più preferite, con una tazza di bicarbonato di sodio.

Questo ammorbidente renderà i tuoi capi di abbigliamento davvero molto morbidi e profumati. In questo modo riuscirete a risparmiare un po’ di soldi e anche il nostro ambiente ti ringrazierà, essendo anche ecologico.

Ora non resta che provare questo nuovo tipo di ammorbidente quando laverete i vostri vestiti: riuscirete a sentire subito la differenza.