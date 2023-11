Kate Middleton, il nuovo volto della principessa: super chic anche in divisa per la prima volta

Kate Middleton, il nuovo volto della principessa che ha scatenato i suoi sudditi: super chic anche in divisa per la prima volta

La tanto amata Kate Middleton ha fatto proprio in questi giorni il suo debutto come colonnello in capo del 1° reggimento delle Queen’s Dragoon Guards (QDG), titolo che le è stato conferito dal re Carlo III quest’estate, visitando l’unità per la prima volta e vestendosi con l’uniforme completa che le sta davvero molto bene, a giudicare dalle varie foto che sono circolate sui social in questo periodo.

Il QDG è specializzato nella ricognizione: l’atto di entrare in contatto con il nemico e capire come opera, al fine di sconfiggerlo, dunque ha uno scopo ben preciso. Il reggimento è stato schierato in tutto il mondo, anche in molte missioni di mantenimento della pace. Dunque stiamo parlando di qualcosa di davvero molto importante e, a modo suo, nobile.

La principessa del Galles ha indossato un gilet mimetico totalmente verde e un casco sopra i suoi eleganti pantaloni neri e gli stivali stringati. Ha ricevuto poi un briefing dagli ufficiali superiori del reggimento e ha avuto modo di apprendere alcune delle tecniche sul campo dei soldati, come l’uso della radio e dei droni.

Kate Middleton, il nuovo volto della principessa: in divisa è tutta un’altra cosa

Kate ha anche incontrato le famiglie del personale del QDG per conoscere le loro esperienze e ha reso omaggio alle vite perse durante il servizio, in vista del Giorno della Memoria. Un gesto davvero molto commovente e dolce da parte sua. Alla fine, ha distribuito alcuni premi, come ad esempio medaglie per lungo servizio e buona condotta, ad alcuni individui del reggimento, e infine ha promosso la mascotte del reggimento, ovvero un pony di montagna della Baia del Galles chiamato Trooper Longface Emrys Jones, da caporale a caporale.

Non è la prima volta che la principessa riceve “incarichi” di questo tipo. Infatti Kate ha anche altri due titoli militari: Commodoro in Capo della Fleet Air Arm e Royal Honorary Air Commodore della Royal Air Force Coningsby.

Kate non è l’unica della famiglia. Infatti la regina Camilla, il principe William, Kate e lo stesso monarca hanno tutti ottenuto nuovi titoli militari dopo la morte della regina Elisabetta II avvenuta lo scorso anno. “Dopo l’ascesa al trono di Sua Maestà, il Re è lieto di annunciare ulteriori nomine militari per i membri attivi della famiglia reale“, ha pubblicato la famiglia reale su X in agosto. “Le nuove nomine continueranno a riflettere lo stretto rapporto tra le Forze Armate e la Famiglia Reale durante il regno di Sua Maestà“.