Amici, Rudy Zerbi nella bufera: le parole che non avrebbe dovuto pronunciare

Rudy Zerbi è finito nella bufera per ciò che è accaduto durante una puntata di Amici: non avrebbe dovuto pronunciare quelle parole.

Sono oramai un po’ di anni che Rudy Zerbi è un professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di un personaggio davvero molto discusso del programma, alcuni lo amano e altri lo odiano, dunque è riuscito a diventare un protagonista piuttosto indispensabile per la conduttrice che ad oggi non riuscirebbe ad immaginare questa trasmissione senza di lui.

Di Rudy si può dire tutto, ma non che non abbia occhio per ciò che “vende”. Infatti, in questi anni trascorsi come professore all’interno del programma, ha agito come un vero e proprio produttore e ha spinto sui talenti che secondo lui avrebbero potuto avere davvero un futuro dopo la trasmissione. Le carriere di coloro in cui ha creduto oggi stanno andando a gonfie vele, ma questo non significa che agli occhi di tutti sia così tanto bravo come si dice.

Amici di Maria De Filippi: Rudy Zerbi nel mirino di Luca Jurman

In questi giorni, ha deciso di intervenire Luca Jurman. Questo nome vi è familiare? Certo che sì, dal momento in cui è stato un professore molto amato e acclamato di Amici per diversi anni. Ha seguito Alessandra Amoroso e lo ricordiamo tutti nei suoi siparietti con Valerio Scanu, quando cercava di farlo allenare perché diceva che tenersi in forma era importante per la respirazione, e che quest’ultima è fondamentale invece per il canto.

Insomma, Luca si è sempre dimostrato un vero e proprio professionista negli anni trascorsi come insegnante nella trasmissione. Ed è proprio in queste vesti, che si è arrabbiato per qualcosa che ha sentito durante una puntata di Amici, programma anche ancora oggi segue davvero con molta attenzione ma che non apprezza più come un tempo, perché tante cose sono cambiate e il talent non gli sembra più all’altezza di prima.

C’è stata una frase, in modo particolare, che ha destabilizzato Jurman. Rudy ha detto che “L’intonazione è una visione molto antica della musica”. Proprio su queste parole, si è sfogato ricordando quanto sia sbagliato ciò che ha dichiarato Rudy: “Ricorda, ci vuole un secolo per costruire e un secondo per distruggere. Quindi parla, salva la musica!”.