Ami i deserti come Piero Pelù? Ecco il prezzo di alcuni viaggi indimenticabili

Per trascorrere una vacanza inusuale ci sono tante mete da considerare nel Mondo. Sarebbe un’avventura da provare un viaggio in Paesi in cui si trovano dei deserti, luoghi tra i preferiti da un famoso cantante italiano.

Piero Pelù è un cantante tra i più conosciuti e dalla lunga carriera artistica. Ha iniziato a mietere successi nei Litfiba per poi proseguire da solista. L’ultima sua creazione discografica è uscita il 7 giugno 2024. Si tratta di Deserti. La parola evoca molte immagini, film, sensazioni. Pelù ha confessato in un’intervista rilasciata durante il programma radio The Flight di RTL 102.5 che ama in effetti intraprendere viaggi nei deserti. Ne ha già molti alle spalle e nutre il desiderio di farne altri. Una vacanza in questi luoghi del Mondo così particolari attrae ogni anno molte persone.

Ami i deserti come Piero Pelù? Ecco il prezzo di alcuni viaggi organizzati

Si potrebbe scoprire la bellezza del deserto specialmente affidandosi a degli organizzatori che conoscono bene la zona scelta. Tra le varie proposte sul web ci sarebbero i viaggi di gruppo proposti da Avventure nel Mondo. Ce ne sono diversi e specifici per vari periodi. Uno accessibile tutto l’anno sarebbe un viaggio con auto e dromedari nel sud del Marocco. Si parte da Marrakech per poi dirigersi alle cascate di Ouzouz e alla kasbah di Ait Benhaddou. Tra le altre numerose tappe ricordiamo il Lago Dayet, Erg Chebbi, Alnif, Tazzarine, Akka. La quota base del viaggio di 16 giorni sarebbe di 930 euro con volo incluso da Roma o Milano. Per la cassa comune si dovrebbero versare 540 euro.

Namibia e Algeria

Uno dei viaggi particolari che Desartica propone sarebbe quello in Namibia. Qui con un’auto 4X4 dalla capitale Windhoek si potrà raggiungere il Parco Etosha che ospita animali come elefanti, leoni giraffe. Tra le altre tappe ci sarebbero Damaraland, le montagne rosse di Twyfelfontein, il deserto del Namib e il deserto del Kalahari. L’avventura di 12 giorni con la presenza di un fotografo professionista costerebbe circa 5.000 euro.

WeRoad organizza tanti viaggi di gruppo. Per quanto riguarda ad esempio l’Algeria, uno di 8 giorni includerebbe siti archeologici di epoca romana come Djemila e Timgad. Si visiterà pure la città di Ghardaïa e si arriverà al deserto del Sahara. Altre tappe saranno Algeri, Tipasa e Cherchell. Il prezzo di quest’esperienza partirebbe da circa 1.500 euro. Ami i deserti come Piero Pelù? Ecco il prezzo di qualche viaggio organizzato per trascorrere una vacanza diversa dal solito.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per maggiori dettagli)