Allarme raffreddore: devi prevenirlo e non curarlo, il trucco dei medici ti svolta l’inverno

Invece di curare il raffreddore, non sarebbe meglio prevenirlo? Esperti medici spiegano quali sono le strategie più efficaci per ridurre il rischio di contrarlo e mantenersi in salute.

Avere il raffreddore non è mai una sensazione gradevole, tutt’altro! Inoltre, sembra proprio che ci sia una congiura astrale che lo fa insorgere sempre nel momento più inopportuno come, ad esempio, prima di una vacanza, di un compleanno, di un matrimonio o altro evento importante o durante le festività.

Il raffreddore colpisce a causa di virus che vanno ad attaccare le vie respiratorie. Essi, solitamente, si diffondono attraverso il droplets che, in parole povere, è costituito dalle goccioline prodotte quando si tossisce o si starnutisce. Il virus può essere preso, dunque, entrando in contatto con altri malati o toccando superfici contaminate. É una lezione che già conoscevamo bene ma che, con l’avvento della pandemia da Covid 19, abbiamo subito a nostre spese.

Arriva la stagione del raffreddore: come prevenire questo disagio secondo il parere degli esperti

Secondo il dottor Richard Chung, specialista in medicina dell’adolescenza presso la Duke Health nella Carolina del Nord, il raffreddore è la malattia più comune. “In genere non è grave” – ha affermato l’esperto – “Tuttavia, causa molti disagi in famiglia, nei luoghi di lavoro e nelle scuole”.

Una volta preso, c’è poco da fare. I medici, però, sostengono ovviamente che sarebbe sempre meglio adottare strategie di prevenzione per mantenersi in salute. Cosa possiamo fare, dunque, per evitare questo fastidioso problema fisico?

Lavarsi sempre le mani

É la lezione più importante che abbiamo imparato dopo anni di pandemia da Covid 19. L’arma più potente è l’igiene; è un modo fondamentale per scongiurare di contrarre qualsiasi virus, anche quello del comune raffreddore. I virus possono rimanere sulla pelle per un paio d’ore ma molto di più sulle altre superfici. É chiaro, quindi, che lavarsi le mani è uno step importante nella prevenzione dalle infezioni.

Disinfettare le superfici

Aree toccate da una moltitudine di persone o sottoposte a scarsa igiene possono essere contaminate più facilmente. Pensate alle maniglie delle porte, ai telefoni cellulari, agli interruttori della luce, ai soldi, alle ringhiere delle scale, ecc. Decontaminare le superfici sottoposte ad alto contatto può essere senza dubbio utile.

Uso delle mascherine

Siamo abituati ad associare le mascherine al Covid. Tuttavia, esse costituiscono una buona linea di difesa dal contrarre anche altri virus.

Evitare gli spazi affollati

L’esposizione a un maggior numero di persone aumenta le possibilità di prendere un’infezione, soprattutto in ambienti ristretti. Il consiglio è sempre quello di minimizzare il rischio di contagio.