Allarme doccia: se la fai tutti i giorni devi seguire queste precauzioni o sei a rischio

Se vi fate ogni giorno la doccia, ci sono alcune cose che dovete sapere. Prendete queste precauzioni o siete seriamente a rischio

In questi giorni di caldo afoso e intenso, non c’è niente di meglio di tornare a casa e farsi una bella doccia rigenerante. Preferibilmente con acqua fredda o tiepida, così da far riposare i nostri muscoli e al tempo stesso non sentire troppo lo sbalzo termico una volta usciti. Ci sono però alcune cose da sapere, soprattutto se vi lavate tutti i giorni.

Se da un lato è sempre meglio lavarsi per far sì che ogni germe e batterio venga rimosso dal nostro corpo e dalla pelle, dall’altro ci sono alcune controindicazioni dovute al contatto dei bagnoschiuma e di altri agenti chimici. Vi consigliamo di prendere queste precauzioni in particolare, altrimenti potreste rischiare grosso.

Doccia tutti i giorni? Allora dovete prendere queste precauzioni o rischiate grosso

Fare la doccia tutti i giorni non è un male. Ma bisogna seguire alcune regole base che vi torneranno utili per evitare danni alla pelle e al nostro organismo. Ne parlano da tempo medici e dermatologi di tutto il mondo, suggerendo sempre di non esagerare. Anche farla un giorno sì e uno no va bene, anzi forse è persino meglio.

Lavandosi a giorni alterni, infatti, c’è la possibilità di conservare i cosiddetti batteri buoni. Questi vanno a proteggere l’epidermide e il corpo dalle infezioni. Se invece non riuscite a fare a meno della doccia ogni giorno, ci sono alcune indicazioni che è bene adottare. Per prima cosa evitate l’acqua troppo calda, poiché al di sopra dei 49° potrebbe ridurre l’umidità della pelle eliminando i lubrificanti naturali. Bisognerebbe restare sui 43 gradi massimi.

Altro trucco utile è la tempistica ridotta della doccia. Restando cinque minuti sotto l’acqua al massimo, si aiuta la pelle a rimanere sempre lubrificata. Evitando perdite verso l’esterno del nostro corpo che causano secchezza. Per i capelli, invece, lo shampoo va usato nel momento giusto. Sarebbe meglio lavarsi i capelli come prima cosa, per dar poi la possibilità all’acqua di risciacquare completamente i residui dalla pelle.

Infine parliamo di asciugatura, una delle azioni che vengono considerate poco rilevanti: si tratta di un errore. L’utilizzo dell’asciugamano corretto, andando a tamponare e non a strofinare, può evitare irritazioni, pruriti e ruvidezza della pelle. Seguite questi consigli e lavarvi tutti i giorni non sarà più un problema.