Attacco hacker in Italia, intera piattaforma hackerata: attenzione se ci sei andato

Attacco hacker in Italia, è stata violata un’intera piattaforma: attenzione se sei andato su questo sito internet, pericoloso.

Gli attacchi hacker si sono ormai moltiplicati in tutto il mondo, anche in Italia. A essere colpite sono state molte aziende e anche diversi organi governativi. Molto spesso questi attacchi causano gravi danni alle strutture informatiche delle organizzazioni che colpiscono. Dietro gli attacchi cyber si celano esperti in campo tecnologico, che purtroppo mettono in campo le loro abilità per ledere persone e aziende. È successo a un’azienda italiana di recente, attenzione se sei andato sul loro sito.

Com’è stato riportato da molte testate, un attacco informatico è stato lanciato a un’azienda italiana. Un criminale informatico ha pubblicato all’interno di un forum online, la rivendicazione dell’attacco hacker all’azienda italiana runner.it. Un incidente davvero doloroso per l’azienda, che alle ore 18 del 5 luglio ha comunicato in una nota ai clienti la sintesi che riporta le informazioni chiave dell’attacco cyber. A essere stato colpito è il loro server test, ossia il server che provvede a mettere online l’e-commerce, dove vengono collaudati gli sviluppi software e non dove risiedono esattamente i dati dei clienti, ossia la piattaforma dove fanno acquisti.

Nuovo cyber attacco a un’azienda italiana, questa volta la vittima è rimasta davvero ‘colpita’

I malviventi sono sempre all’opera, e da quando il crimine si è spostato anche online, i misfatti si sono moltiplicati a dismisura fino a superare quelli del mondo reale. Le azioni illegali che si possono compiere online sono davvero molteplici e coinvolgono molte figure losche, tra cui gli hacker. Queste figure esperte possono sia agire per la parte oscura del web, sia aiutare le aziende a proteggere i loro sistemi da eventuali attacchi hacker negativi, esterni.

L’azienda ha cercato di spiegare quindi nella nota quello che è successo ai loro server, fornendo dettagli chiari sull’accaduto. In particolar modo ai clienti e ai loro partner. La nota ufficiale recitava questo: «è stata rilevata un’attività insolita all’interno del sistema, suggerendo un accesso non autorizzato ai dati personali degli utenti registrati». «Tuttavia, è importante sottolineare i dati personali interessati dalla predetta violazione non appartengono alle particolari categorie di cui agli artt. 9 e 10 GDPR (ex “dati sensibili”)».

L’azienda ha poi sottolineato che il sito di Runner S.p.A, è stato colpito ma non dove i clienti effettuano gli acquisti, garantendo un margine di sicurezza a coloro che avevano visitato il sito nei giorni scorsi.