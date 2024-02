4 Rolex da indossare prima che arrivi l’estate: perché indossarli e quanto spendere per un ottimo investimento

Prima che arrivi l’estate, incontriamo diverse festività e ci sono tante motivazioni per cui indossare un Rolex è una delle cose più trendy che potremmo fare. Esistono diversi modelli adatti per ogni circostanza. Ecco una piccola rassegna.

Febbraio è il mese di San Valentino, si festeggia la persona speciale della nostra vita. Sia che vogliamo fare un regalo oppure essere eleganti il giorno dell’appuntamento, un Rolex è sempre la scelta giusta. Niente più di un Rolex, se regalato alla persona che amiamo, comunica amore eterno. Se, invece, lo indossiamo il giorno di San Valentino, quando andiamo a cena fuori con il nostro partner, dimostriamo che teniamo alla serata e curiamo tutti i dettagli.

E allora la scelta è solo una. Il Rolex Daytona, e nello specifico il ref. 116500LN. È stata per tanto tempo uno dei Rolex più desiderati, spesso esaurito presso i rivenditori. Orologio perfetto per le occasioni in cui è obbligatorio fare bella figura. È adatto a questa stagione, con i suoi 3 sotto quadranti, la lunetta Cerachrom nera in ceramica, garantisce eleganza e affidabilità. Il suo prezzo? Il modello del 2016 lo troviamo in vendita a 30.000 euro.

Tra la primavera e la Pasqua

Tra i 4 Rolex da indossare prima che arrivi l’estate, quello primaverile è particolarmente ricercato. Primavera significa iniziare a cambiare il guardaroba, alleggerirsi degli abiti invernali, viaggiare e ricercare colori e profumi della natura. Il Rolex Oyster Perpetual è il classico modello che sposa i mesi primaverili portando il nostro outfit a un altro livello. Lo troviamo in vendita con quadrante rosa, rosso corallo, blu turchese, giallo, verde e anche rosa. Calibro 2232, 100 metri di resistenza all’acqua, bracciali durevoli e fascinosi. Il prezzo può andare dai 9.000 euro fino ai 20.000 a seconda delle occasioni.

Quando arriva Pasqua dobbiamo pensare a un Rolex super resistente. Feste, incontri con parenti, bambini da portare in giro, a messa o al parco. Super attività per padri e madri in questo periodo. Se abbiamo una vita movimentata il nostro modello è il Rolex Explorer. Pulito e fresco, lancetta GTM arancione, lunetta fissa in acciaio, è un calibro 3187 con una carica di 50 ore. Capace di muoversi negli ambienti più estremi del mondo. Il suo prezzo varia dai 7.000 euro fino ai 19.000 euro.

4 Rolex da indossare prima che arrivi l’estate

A maggio molte persone cominciano ad andare in spiaggia, fare il bagno e godersi il sole. Anche se le temperature non sono ancora ideali, chi ama gli orologi Rolex non bada alle sottigliezze. Carattere e forza sono necessari per portare orologi così prestigiosi.

Il GMT-Master, in questi casi, è il modello che fa per noi. Ha conquistato i mercati negli anni Cinquanta e gli appassionati non lo hanno più abbandonato. Si consiglia il ref. 126710 con finiture in acciaio, lunetta in ceramica, calibro 3285. La Rolex lo ha prodotto anche nelle versioni Pepsi o Batman, con bracciali Oyster a 3 maglie oppure Jubilee a 5 maglie. Il prezzo si aggira sui 20.000 euro. C’è sempre un motivo per regalare o indossare un Rolex. Si tratta comunque di investimenti che ci daranno tante soddisfazioni.