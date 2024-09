10 migliori ristoranti dove mangiare carne: uno è italiano

Quando si ha voglia di mangiare carne, in quale ristorante è meglio andare? Sicuramente ognuno di noi ha una sua preferenza tra le sue conoscenze, ma ecco quali sono i 10 migliori ristoranti dove mangiare carne in tutto il Mondo (e uno è italiano).

Sappiamo molto bene ormai che ci sono delle ricerche e delle statistiche mirate a individuare i posti migliori. Questa volta parliamo dei 10 migliori ristoranti dove mangiare carne e allarghiamo la ricerca in tutto il Mondo. Però, a sorpresa (o forse no) uno di questi è italiano. Vale, allora, la pena di sapere tutti i dettagli, non credete?

10 migliori ristoranti dove mangiare carne al Mondo

Nel Mondo ci sono moltissimi ristoranti dove è possibile mangiare della buona carne. Ma la Upper Cut Media House Ltd dal 2018 promuove la classifica dei migliori ristoranti del Mondo in quella che definiscono la World’s Best Steak Restaurants. Pensate che per l’anno 2024 i giudici hanno dovuto analizzare ben 850 ristoranti per stilare poi la loro classifica.

Una nota importante da evidenziare è il miglioramento che gli esperti hanno notato nella cottura, nella qualità della carne e nel servizio ai clienti in tutta Europa rispetto agli anni scorsi. Ad ogni modo, curiosi di sapere chi ha vinto e si trova al primo posto? È un ristorante argentino: Don Julio di Buenos Aires.

A farlo vincere la carne che arriva da allevamenti di proprietà del ristorante, da animali che vengono alimentati con erba naturale, approccio etico e sostenibile. Lo chef Guido Tassi è famoso in tutto il Mondo e considerato una vera eccellenza del settore.

Uno di questi è italiano

Ma andiamo avanti a scoprire la classifica perché c’è un fatto degno di nota per noi, ovvero che nei primi 10 c’è un ristorante italiano. Ma andiamo con ordine. Al decimo posto CUT negli Stati Uniti, al nono posto Restaurang Ag in Svezia, poi all’ottavo Rockpool Bar & Grill in Australia. Settimo posto per un locale della Spagna, il Laia Erretegia.

Vediamo ora il secondo posto: medaglia d’argento alla Bodega El Capricho della Spagna. Medagli di bronzo, quindi al terzo posto della classifica, per Margaret di Sidney in Australia. Andando avanti nella classifica troviamo al quarto posto CUT negli Stati Uniti, al quinto posto Carcassa in Belgio.

Ed eccoci giunti al sesto posto dove troviamo il ristorante italiano. Si tratta di I due cippi che si trova a Saturnia, in provincia di Grosseto. È un locale in cui vince il mix della tradizione con alcune novità, alcune anche molto sofisticate.