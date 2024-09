Ciclamini in autunno: ecco come prepararli al meglio

Il mese di settembre è iniziato, l’autunno si sta avvicinando ed ecco come preparare i ciclamini al cambio di stagione. Alcuni consigli preziosi.

Il ciclamino è una delle piante più ricercate nella stagione fredda per dare un po’ di colore alle case e ai balconi. Questa pianta, infatti, fiorisce d’inverno e, anche se può sembrare un po’ prematuro, è giusto preparare i ciclamini in autunno, ovvero la stagione che è quasi alle porte. Vediamo qui di seguito che cosa fare.

Ciclamini in autunno: come prepararli

Il ciclamino è una pianta bulbosa che fiorisce nella stagione fredda, mentre nei mesi caldi entra nella fase di riposo vegetativo. Quando inizia la bella stagione si può estrarre il bulbo dal terreno e conservarlo in attesa della prossima stagione fredda. Dunque, il mese di settembre è il momento ideale per ripiantare il bulbo. Se fa troppo caldo, meglio slittare a ottobre, ovviamente.

Basta preparare un terriccio ideale per piante bulbose ricco di torba e ripiantare il bulbo. Questo avrà un terreno ricco di sostanze sufficienti a farlo crescere di nuovo. Quando le temperature di abbassano, è importante mettere il bulbo all’esterno perché il ciclamino è una pianta che ama il fresco.

Attenzione a ripararlo dal freddo e dalle intemperie

È vero che ama il fresco e che è un fiore che fiorisce d’inverno, tuttavia, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che si trovi a suo agio con il freddo. Non è così. Questa pianta ama le temperature basse, ma non troppo. Inoltre, non tollera benissimo le intemperie che si verificano spesso nella stagione fredda. Dunque, meglio evitare l’esposizione al vento, a volte gelido, e l’esposizione alla pioggia che renderebbe troppo zuppo il terreno.

Detto questo, bisogna cercare di non far mai mancare l’acqua al bulbo e questo si può fare solamente tenendo d’occhio il terreno e le temperature esterne. Se a settembre fa ancora caldo è opportuno innaffiare ogni due giorni e solo quando le temperature si abbassano si passa a 3/5 giorni. Mai dare tanta acqua altrimenti il bulbo marcisce invece di crescere in tutto il suo splendore.

Tenendo conto di questi aspetti, si può preparare benissimo il ciclamino in autunno per una fioritura meravigliosa nei prossimi mesi.