Le 10 cose da non fare mai in spiaggia se vuoi essere davvero elegante (voi quante ne fate?)

Mantenere il bon ton in ogni occasione è indice di eleganza, ma come fare a mantenersi così anche in spiaggia?

Chi l’ha detto che il bon ton vada lasciato a casa quando si va al mare? Anzi in spiaggia più che mai bisogna seguire le regole della buona educazione per permettere una felice convivenza. Già perché appisolarsi sul lettino ed essere svegliati brutalmente da grida o peggio dalla sabbia dei teli sventolati o da una pallonata in testa non piace a nessuno. Ecco allora come comportarsi bene in spiaggia ed essere campione di eleganza anche sotto l’ombrellone.

Sotto l’ombrellone in spiaggia se ne vedono di tutti i colori, le persone sono varie e capita di imbattersi in persone educate ma anche in veri e propri cafoni. Allora come si fa a mantenere i buoni rapporti con i vicini di sdraio o asciugamano? Ci sono alcune norme di comportamento, alcune abitudini da seguire per mantenere il galateo anche in spiaggia. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta allora.

Come mantenere il galateo in spiaggia

Le vacanze estive sono alle porte, andiamo a scoprire quali sono le norme di comportamento da mantenere quando siamo in spiaggia a contatto con altre persone. Le norme di buon comportamento in spiaggia aiutano ad evitare discussioni inutili.

Alcune norme riguardano proprio il rispetto nei confronti degli altri, come per esempio evitare di mettere la musica ad alto volume, pranzare senza disturbare gli altri e fare qualsiasi tipo di attività senza recare fastidio ai vicini. Tra le situazioni più maleducate che ci possono capitare in spiaggia, c’è sicuramente la musica ad alto volume, non è giusto imporla a tutti i vicini di ombrellone, mettete le cuffiette. Anche il telefono che squilla continuamente reca disagio agli altri, mettete la modalità vibrazione per non disturbare.

Altri comportamenti fastidiosi sono quelli che riguardano la cura della persona, questa regola vale non solo in spiaggia ma in tutti i luoghi pubblici, non schiacciatevi i brufoli e non fate niente di simile in spiaggia. Questi gesti possono urtare la sensibilità di molte persone.

Un punto centrale poi del buon comportamento in spiaggia è il scrollare l’asciugamano, capita spesso di ritrovarsi con quintali di sabbia sul proprio asciugamano e ovviamente ci viene in mente di scuoterlo per liberarsene. Tuttavia non lo potete fare vicino agli altri, rischierete di mandargli addosso la sabbia e non è proprio un buon comportamento.

Anche i giochi di acqua e gli sport vanno fatti con una certa moderazione. Correre e giocare può dare fastidio agli altri, quindi quando lo fate accertatevi che nei dintorni non ci sia nessuno. Sopratutto se giocate a palla, non è il massimo essere colpiti da una palla in spiaggia. Il galateo impone poi che se si consuma del cibo o bevande in spiaggia, poi non si possono lasciare gli scarti sulla sabbia. Ricordatevi sempre di gettare via i vostri rifiuti.