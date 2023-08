Allarme pastiglie freni: rischi grosso se non le sostutuisci ma occhio a non farti fregare dal meccanico

Occhio alle pastiglie dei freni, vanno sostituite o rischiate grosso. Ecco come bisogna fare, senza che il meccanico vi freghi

La manutenzione della propria auto è fondamentale. Oltre a revisione e tagliando, periodicamente andrebbe fatto un controllo dal proprio meccanico per verificare che tutto sia in regola e non ci siano problemi di alcun tipo che potrebbero portare più avanti a malfunzionamenti importanti. Tra gli aspetti che non vanno mai sottovalutati, ci sono le pastiglie del freno.

Come potete immaginare, il sistema frenante del proprio veicolo gioca un ruolo fondamentale per la propria sicurezza e per quella degli altri che si trovano nelle vicinanze. Pedoni e ciclisti completi. Ecco come fare per verificare che il tutto funzioni bene e nel caso cosa chiedere al meccanico, stando ben attenti a non farsi mai fregare.

Pastiglie dei freni, ecco come e quando vanno sostituite

Le pastiglie dei freni sono tra i componenti indispensabili per l’intero sistema frenante dell’auto. Vanno a serrare il disco freno, che porta al rallentamento della rotazione sfruttando l’attrito. Capire quando è il momento giusto per procedere con la sostituzione è fondamentale. Anche solo facendo un check dello stato d’usura e poi stando ben attenti a trovare i giusti prezzi per la sostituzione, non facendosi così fregare dal meccanico.

Non c’è una regola assoluta per capire quando andrebbe effettuata la sostituzione. Dipende da molti fattori come il numero di chilometri percorsi, dal tipo di strada frequentata di solito, dallo stile di guida e così via. Solitamente si parla di sostituzione ogni 35000 km circa, ma alcune pasticche hanno un indicatore integrato che permette di valutarne lo spessore.

Potete anche pensare di effettuare un controllo, dando per prima cosa un’occhiata al cruscotto per vedere se non ci sono spie accese. Un’altra spia importante è quella del liquido dei freni, con il livello minimo che potrebbe essere legato all’usura delle pasticche. Anche l’occhio può bastare: rimuovete le pastiglie dalla ruota e cercate di capire se bisogna cambiarle.

Per la sostituzione, il consiglio è di rivolgersi ad un esperto del settore. Solitamente i costi non superano mai i 100 euro per l’acquisto della componente, e anche la manodopera è molto economica. Occhio dunque a non farvi fregare con prezzi esagerati, perché solitamente lo standard è questo. Se non siete esperti di motori, scartate dal principio l’idea di sostituire il tutto manualmente ed in autonomia. Potreste rischiare di causare danni ben maggiori all’intero veicolo.