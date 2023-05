Ieri, nella serata del 10 maggio 2023, si è svolta l’edizione numero 68 dei David di Donatello, i premi cinematografici che vengono considerati come i Premi Oscar italiani. Grande successo per alcuni film, con alcuni premi assegnati a sorpresa e altri invece decisamente attesi.

David di Donatello 2023, tutti i vincitori della serata

Grande protagonista della premiazione è stato il film “Le otto montagne”, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi. La pellicola – diretta da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch – ha vinto i David di Donatello nella categoria Miglior suono, Miglior autore della fotografia, Miglior sceneggiatura adattata e soprattutto Miglior film, portando quindi a casa 4 premi. Altro protagonista della serata è stato il film di Marco Bellocchio “Esterno notte”. Fabrizio Gifuni è stato premiato come Miglior attore protagonista, lo stesso Bellocchio ha vinto il premio per la Miglior regia mentre Enrico Iacoponi ha vinto il David di Donatello come miglior truccatore e Francesca Calvelli quello per il Miglior montatore. Un paio di statuette anche per “Settembre”: Miglior regista esordiente per Giulia Steigerwalt e Miglior attrice protagonista per Barbara Ronchi.

Ti mangio il cuore” ha visto Joan Thiele, Elisa ed Emanuele Triglia vincere il premio come “Migliore canzone originale” con “Proiettili”, interpretata da Elodie e Joan Thiele. Anche “Siccità” vince un paio di David. Per la precisione quello per la Migliore attrice non protagonista a Emanuela Fanelli e il premio Migliori effetti speciali visivi per Marco Geracitano. Anche “La stranezza” vince dei premi, ovvero Migliore sceneggiatura originale, Miglior produttore, Miglior scenografo e Miglior costumista. Il premio come Miglior attore non protagonista è andato invece a Francesco Di Leva, per “Nostalgia”.

A vincere il premio come miglior compositore è stato invece Stefano Bollani per “Il pataffio”. “Il cerchio” ha vinto il premio come Miglior documentario, mentre “Le varibabili dipendenti” quello per il Miglior cortometraggio. Infine, il David di Donatello 2023 per il Miglior film internazionale è stato assegnato a “The Fabelmans” di Steven Spielberg.