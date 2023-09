Auto, hanno scoperto la generazione dei peggiori guidatori: non è quella che pensi

Vi siete mai chiesti qual è la generazione in assoluto peggiore di guidatori d’auto? Abbiamo la risposta, e non è quella che pensate

Guidare un’auto è un’attività che richiede molta attenzione e disciplina. Bisogna rispettare ogni singola regola prevista dal Codice della Strada, a partire dalle corretta lettura della segnaletica per poi passare al rispetto dei limiti di velocità, della manutenzione del proprio veicolo e via dicendo. Un insieme di cose che, secondo quanto si chiacchiera, nel corso del tempo sarebbe andata a perdersi.

Tanto che i più adulti sono soliti criticare i giovani che hanno preso da poco la patente. Uno stile di guida scellerato e non in regola, a quanto si dice. Ma in realtà, potrebbe non essere così. Di recente, infatti, uno studio ha spiegato quali sono le generazioni peggiori in assoluto di guidatori. Non è come potreste pensare, ecco cosa dovete sapere.

Guidatori in auto, ecco qual è la generazione peggiore in assoluto

Vi siete mai chiesti qual è la generazione in assoluto peggiore per ciò che riguarda i guidatori di auto? Se in molti pensano che si tratti della Gen Z, in realtà non è così. Almeno stando a quanto emerso da un recente studio condotto da un team di avvocati specializzati in incidenti automobilistici presso la Friend, Levinson & Turner Ltd.

Secondo i dati raccolti, infatti, i guidatori peggiori in assoluto sarebbero i Millennials. Ossia tutta quella fascia di pubblico di età compresa tra i 25 e i 34 anni, ad oggi i maggiori responsabili di incidenti stradali che si sono verificati negli Stati Uniti. E non si parla solo di sinistri, ma anche di scontri mortali. La ricerca è stata condotta seguendo i dati della NHTSA, prendendo in considerazione incidenti stradali, comportamenti pericolosi, eccessi di velocità e guida in stato di ebbrezza.

Discorso diverso invece per i più giovani, la cosiddetta Gen Z. Questa categoria ha il minor numero di incidenti mortali sul groppone, anche se sono fra i guidatori che tendono più spesso a distrarsi per stare al telefono. I migliori in assoluto sono invece i Baby Boomer, di età compresa tra i 63 e i 72 anni. Pensate che ogni 100mila conducenti si registrano solo 14 incidenti. Si pensa per via della loro esperienza e maggior prudenza al volante. E voi, vi ritrovate in questi numeri? O pensavate fossero i più giovani il maggior pericolo in strada?