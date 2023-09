Lo hanno acquistato per due volte e per due volte lo hanno restituito: il dipinto maledetto

La strana storia di un dipinto raffigurante una bambina vestita di rosso. Le energie negative celate proprio in quell’immagine?

Questa è una storia davvero incredibile. In un negozio della Gran Bretagna fu venduto un dipinto il quale ritraeva una bambina vestita di rosso. Dopo soli due giorni il dipinto fu riconsegnato al negozio dagli stessi acquirenti. Il motivo? Sembra che emanasse delle energie negative e che fosse la causa di strani malesseri per i possessori. Successivamente alla riconsegna, il quadro fu acquistato da un’altra persona, la quale ebbe le stesse reazioni “negative” dei precedenti acquirenti. Una sorta di “maledizione” si stava tramandando di mano in mano.

Il dato ancora più bizzarro è che dopo averlo riportato in negozio, il quadro fu riacquistato – in seguito a un ripensamento – dai precedenti acquirenti. Una storia che sembrava non avere fine, fin quando fu messo all’asta su eBay. Ma cosa si nasconde dietro la storia di questo quadro, il quale ritrae una innocente bambina vestita di rosso e per quale motivo, le energie da esso sprigionato, furono la conseguenza di terribili malesseri per chiunque ne venisse in possesso? Scopriamo qualcosa di più!

Il quadro “maledetto”

Questa è una storia degna di una trama da suspense. Un dipinto raffigurante una bambina vestita di rosso, acquistato due volte e per ben due volte restituito. Sembra che il quadro sprigionasse delle energie negative verso chiunque ne entrasse in possesso. Tutto cominciò quando il quadro fu donato a un negozio di St. Leonards on Sea, una cittadina costiera della Gran Bretagna. Il donatore aveva donato – non solo il quadro – ma anche diverse foto e cornici. Fin quando una donna decise di acquistare il dipinto al costo di 30 euro, dopo soli due giorni lo riportò in negozio. La donna dichiarò che il dipinto emanava delle energie negative.

Fu messo nuovamente in vendita al costo di 23 euro – prezzo ribassato – e il negoziante mise un cartello informando i futuri acquirenti che si trattava di un oggetto “maledetto”. Nonostante questo avvertimento, un’altra donna acquistò il quadro, ma le energie negative del quadro non esitarono a ripresentarsi. Dichiarò che gli occhi della bambina – raffigurata nel dipinto – “seguissero” l’osservatore in modo inquietante.

Si verificarono anche degli strani episodi notturni nella casa della donna, come se ci fosse qualcuno – al di fuori della sua camera d aletto – intento a bussare alla porta in piena notte. I malesseri avvertiti dalla donna le fecero comprendere che il dipinto non poteva più essere tenuto in casa, doveva essere immediatamente restituito.

La donna tornò in negozio e se ne sbarazzò. Senza temere, il negoziante lo rimise in vendita – per la seconda volta – avvertendo il futuro acquirente che il dipinto maledetto era ritornato nuovamente alla base. Nel momento in cui la foto del quadro fu messa online, diventò subito virale, e fu così che la donna ritornò in negozio per riacquistarlo, senza alcun timore.

Il proprietario decise questa volta di regalarglielo, la donna successivamente lo mise all’asta su eBay, vendendolo alla cifra di 2000 euro. Se si pensa che il quadro fu acquistato inizialmente per soli 30 euro – in un piccolo negozio di una cittadina della Gran Bretagna – si deve ammettere che questa storia ha dell’incredibile, degna di una trama di un film giallo.