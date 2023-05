Il famoso marchio compare in un’immagine del secolo scorso: il dettaglio inspiegabile

Guardando l’immagine risalente al secolo scorso, non si può non notare il famoso marchio che compare: si tratta di un dettaglio inspiegabile.

Sembra incredibile, praticamente inspiegabile, eppure è proprio la verità. Pensare che un’immagine risalente a centinaia di anni fa possa contenere al suo interno un marchio famoso dell’era moderna, sembra davvero impossibile, eppure la vicenda che stiamo per raccontarvi è accaduta davvero. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo i fatti uno alla volta.

L’arte, si sa, è un bene incommensurabile per la civiltà umana, perché permette di raccontare le epoche, la storia e le vicende, permette di far conoscere alla gente dettagli, retroscena, usi e costumi delle epoche passate e, oltre a questo suo valore didascalico, regala anche sensazioni ed emozioni spesso irripetibili e speciali. Come non emozionarsi, ad esempio, davanti al quadro o alla scultura di un grande artista, o anche ascoltando una melodia del passato.

Se è vero, però, che le immagini raccontano qualcosa della persona che le ha realizzate e anche dell’epoca a cui appartengono, appare ancora più strano e particolare quello che è accaduto guardando un’immagine risalente al secolo scorso e che si trova attualmente in un famoso museo. Al suo interno compare un famoso marchio moderno: ecco tutti i dettagli.

L’immagine del passato contiene un famoso marchio: ecco il dettaglio inspiegabile

Bisogna fare un salto nella splendida Londra per conoscere i dettagli di questa incredibile vicenda. L’immagine in questione è un famoso quadro del pittore olandese Ferdinand Bol, precisamente il ritratto di un bambino di 8 anni. Parliamo di un’opera risalente al XVII secolo, nella quale si vede un bimbo di 8 anni, che è stato identificato dagli studiosi come un giovane cugino della moglie dell’artista, il quale regge in mano un calice di vino e si trova in una stanza con una tavola imbandita, vestito con un completo elegante scuro e un paio di stivaletti neri.

La cosa pazzesca, però, è che sugli stivaletti del ragazzino c’è un simbolo bianco che sembra proprio quello del famoso marchio Nike. Si tratta, infatti, di un piccolo ‘baffo’ bianco che fa pensare proprio al noto brand moderno. Come poteva l’artista conoscerlo se il quadro risale a oltre 400 anni fa?

Sono stati alcuni visitatori a notare questo dettaglio inspiegabile e a parlarne poi sui social, facendo scatenare un vero e proprio ‘caso’. Qualcuno ha addirittura pensato che si trattasse di una sorta di ‘viaggio nel futuro’ e l’immagine è diventata virale in pochissimo tempo. Voi che idea vi siete fatti?