Valentino Rossi, la verità sull’addio alle corse mai raccontata: retroscena da brividi

Valentino Rossi è uno dei più amati e conosciuti motociclisti nostrani. Ecco cosa ha dichiarato a proposito del suo congedo dallo sport che l’ha reso grande.

Valentino Rossi è stato uno dei nostri campioni più fulgenti nel mondo, portando lustro all’Italia sui circuiti mondiale delle moto. A un certo punto però, dopo una carriera fenomenale che gli ha portato tante soddisfazioni anche il “Dottore” ha sentito l’esigenza di staccare. Ma che cosa è emerso di recente?

Valentino Rossi è in assoluto tra i piloti che hanno vinto più titoli. Originario di Tavullia ha respirato l’aria dei motori fin da quando era piccolissimo, grazie al papà che aveva la sua stessa “febbre”. Da quando ha detto addio alle gare è entrato a far parte della squadra della BMW M in qualità di conducente automobilistico. Ma quale retroscena è spuntato circa il commiato?

Valentino Rossi: quello è stato il momento decisivo

Valentino Rossi si è ritirato a fine 2021 tra le lacrime dei fan e di tutti coloro che lo avevano sempre sostenuto, lasciando un grande vuoto in pista. Nel corso di una recente intervista per il podcast BSMT il pilota ha ricordato i momenti antecedenti, come la gara ad Assen, molto importante poiché una delle piste preferite. Lì lo sportivo ha vinto dieci volte e può a ben diritto dichiarare che quella è sempre stata casa sua. Durante un pranzo, prima della partenza, la fidanzata Francesca Sofia Novello gli ha annunciato che non voleva il caffè e che era strano perché lei lo prende sempre. “Faccio un test nei prossimi giorni” ha buttato lì la modella con l’assenso del compagno che lì per lì non ci ha riflettuto troppo.

Una volta impegnato nella gara non ha pensato al test di gravidanza della compagna. Durante la competizione però è andato male, è caduto facendo un bel “botto“, come ha sottolineato il dirigente sportivo constatando che aveva persino distrutto la moto. “Quando ero lì nella ghiaia dici, se hai bisogno di qualche segnale… di decidere se smettere o meno è questo” ha affermato sorridendo. Il trionfatore di nove titoli mondiali ha sottolineato che avrebbe voluto andare avanti, correre ancora, ma è stato frenato anche dall’idea di non essere più competitivo.

A ogni modo 4 marzo del 2022 il motociclista e la sua amata hanno accolto tra le loro braccia la piccola Giulia, una splendida bambina che ha già un anno e di cui entrambi i genitori vanno pazzi. Chissà se il campione riuscirà a trasmettere la sua grande passione anche alla figlia.