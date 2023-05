Hanno sempre la battuta pronta: questi segni zodiacali farebbero ridere chiunque

Hanno sempre la battuta pronta, farebbero carte false per strappare un sorriso a chi amano: i nati sotto questi segni zodiacali sanno davvero come farci ridere!

Parlare di segni zodiacali è un po’ come descrivere il carattere e la personalità, nostra e quella altrui. Il modo di fare che ci appartiene e che appartiene agli altri può essere influenzato dal segno zodiacale che in qualche modo definisce quelle caratteristiche peculiari che meglio ci permettono di ‘inquadrare’ chi abbiamo di fronte.

Distinguiamo i segni zodiacali più introversi, seri, spesso chiusi in sé stessi che difficilmente si lasciano andare ad una risata semplice e spontanea e poi dall’altro lato possiamo invece parlare dei segni zodiacali che si caratterizzano per essere spigliatamente socievoli, divertenti, simpatici, empatici e pronti a strappare sempre agli altri un sorriso.

Sono quelli che cercano di prendere la vita sempre con positività e che anche nei momenti no cercano di vedere le cose da una rosea prospettiva. Hanno sempre la battuta pronta e farebbero qualsiasi cosa per farci ridere nei nostri momenti peggiori. Stiamo parlando dei segni più divertenti dello zodiaco!

I segni zodiacali più divertenti: per loro ridere è la cura a tutto

Prendere la vita con il sorriso, una filosofia che non tutti approvano e che non tutti riescono a fare d’altronde propria. Ci sono però alcuni segni zodiacali che si caratterizzano proprio per il loro mood sempre positivo, quasi mai il loro umore è grigio e tendenzialmente cercano di sorridere anche di fronte alle avversità. Riescono ad entrare in sintonia con chiunque, grazie in particolare alle loro doti comunicative. Sono buoni ascoltatori ma soprattutto sanno farci ridere. Hanno spirito di intraprendenza, sono creativi ed hanno sempre la battuta pronta: sono i segni zodiacali più divertenti.