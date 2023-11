Alessia Marcuzzi non l’aveva mai notato prima, la somiglianza è innegabile: sono due gocce d’acqua

Sui social spunta improvvisamente una foto che lascia i fan di Alessia Marcuzzi senza parole: ecco di che cosa si tratta.

Una delle conduttrici che incanta sempre tutti per la sua grandissima professionalità e il suo talento innato è proprio lei, la meravigliosa Alessia Marcuzzi. Dopo una pausa durata solo un anno, la donna è tornata alla ribalta con uno show che sta avendo un ottimo riscontro su Rai 2, Boomerissima. Di recente, sui social, è spuntata una foto che ha lasciato senza parole il pubblico.

La carriera di Alessia inizia a Telemontecarlo con la trasmissione Attenti al dettaglio. Visto il suo talento, viene scelta anche in altri programmi televisivi tra cui Qui si gioca, con José Altafini, nel ruolo di valletta, e Il grande gioco dell’oca su Rai 2. Quello che le regala una visibilità incredibile, però, è lo show musicale trasmesso per diversi anni su Italia 1, parliamo proprio del Festivalbar.

La Marcuzzi, per diversi anni, lo ha condotto accanto a colleghi di successo come Fiorello, Amadeus, Daniele Bossari, Corona e Paolo Brosio. Grazie ala sua bravura, per molto tempo inoltre è stata al timone dei programmi più famosi di Mediaset. Ricordiamo Mai dire Gol, Le Iene, Scherzi a parte, Festivalbar, Grande Fratello, Zelig, Temptation Island (Vip e Nip) e L’Isola dei Famosi.

Dopo un periodo di stallo, Alessia si è rimessa in gioco con il programma Boomerissima, che sta avendo un successo davvero incredibile per la rete Rai e per la stessa conduttrice. Recentemente, la conduttrice ha sorpreso i fan per l’ennesima volta: nessuno lo aveva mai notato prima, ma il confronto con la foto di una star del momento ha lasciato tutti di sasso per la scoperta. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi e la somiglianza che lascia tutti senza parole

Alessia Marcuzzi ha postato una foto sulle sue Instagram Stories che ha sorpreso molto i follower. Alcuni si erano già accorti di una strana somiglianza con una delle celebrità del momento nel mondo dello sport: si tratta di Jannik Sinner.

La stessa conduttrice ne ha preso coscienza dopo che i fan glielo hanno fatto notare. Ha voluto mettere a confronto la foto di lei piccola con quella di Sinner e ci ha anche scherzato su. Infatti ha scritto: “C’e un non so che di famiglia”.

Sono praticamente due gocce d’acqua e lasciano senza parole il pubblico per la loro somiglianza: saranno mica parenti? La domanda è ovviamente ironica ma aspettiamo (forse) una mera conferma da parte della conduttrice.