10 cibi da non congelare mai e non solo riso e patate | Attenzione alla salute

Ci sono alimenti che mai e poi mai bisogna congelare. In questo articolo vi sveliamo i 10 cibi da non mettere in freezer.

Congelare è una pratica molto comoda per fare scorta ma ci sono alimenti che cambiano completamente caratteristiche. Vediamo quali sono i 10 cibi che devono stare alla larga dal congelatore.

Sicuramente il freezer è stata una delle migliori invenzioni mai fatte: ci consente di fare scorta di cibo durante le offerte e poi consumarlo in seguito. Congelare è utile per evitare gli sprechi: hai cucinato troppo sugo? Nessun problema: puoi congelarlo. Idem per moltissimi altri alimenti. Inoltre congelare ci fa risparmiare tempo: cuciniamo in grandi quantità la domenica e poi mettiamo tutto nel freezer per avere pranzi e cene per tutta la settimana. Però attenzione: ci sono cibi che mai e poi mai devono essere congelati, ne va della nostra salute.

Ecco 10 cibi che non si possono congelare

Presi dall’entusiasmo, sarà capitato a tutti almeno una volta, di congelare certi alimenti che, una volta scongelati, avevano perso le loro caratteristiche originarie. Infatti non tutto si può congelare. Vediamo 10 cibi da non mettere mai nel freezer.

Patate

Beh questo forse molte di noi già lo sapevano: le patate non si congelano. Una volta scongelate, infatti, avranno una consistenza molliccia e inadatta sia a farle cotte sia fritte e saranno inutilizzabili pure per gli gnocchi.

Verdure a foglia verde

Mai congelare insalata, lattuga, spinaci: vi ritroverete con ortaggi privi di consistenza e del tutto insapori. Se avete troppi ortaggi e temete vadano a male potete fare delle torte di verdure.

Pasta e riso

Pasta e riso già cotti devono stare bene alla larga dal freezer o vi ritroverete con una poltiglia immangiabile. Se sono avanzati potete fare dei supplì, degli arancini o una frittata.

Pomodori

I pomodori non devono mai essere congelati perché perdono tutta la loro croccantezza e il loro sapore. Se ve ne sono avanzati molti fate un sugo: quello sì che può essere congelato.

Frutta acquosa

Lontanissimi dal freezer anche melone e anguria o vi troverete con frutta senza consistenza stile omogeneizzato. Se vi avanzano potete fare un gelato.

Latte

Mai e poi mai congelare il latte: una volta scongelato avrà una consistenza granulosa e un sapore diverso.

Panna e formaggi

Mettere nel congelatore questi latticini sarebbe un grave errore: i formaggi perderebbero il loro sapore e la panna poi non si riuscirebbe più a montare.

Uova

Le uova crude nel freezer scoppiano mentre quelle sode diventano gommose: va da sé che è meglio evitare questa esperienza.

Cibi fritti

I cibi fritti non vanno mai congelati altrimenti perdono tutta la loro tipica croccantezza.

Salse e maionese

Niente freezer nemmeno per la maionese, il ketchup, la senape: il sapore cambia radicalmente e diventano davvero immangiabili.