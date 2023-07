Allarme temperature alte, arrivano le linee guida del Ministero per superare l’ondata di calore

Le alte temperature stanno mettendo in crisi gli italiani. I rischi per la salute sono reali. Il Ministero della Salute suggerisce come evitare il peggio.

Continua l’ondata di calore sull’Italia. Temperature altissime che tolgono il respiro e ogni energia.

Caldo e temperature da record, anche questa settimana soffriremo per l’afa e l’aria rovente. Oggi sono 23 le città da bollino rosso con picchi di 46/47°. Nessuna tregua nemmeno in montagna dove sono stati registrati 38 gradi a 700-800 metri e 28-29° a 1.700 e 1.800°.

Ci troviamo in una bolla di calore anomala alimentata da un potente anticiclone africano che con un effetto di compressione surriscalda ancora di più l’aria già calda in arrivo dal Nord Africa. Le temperature sono di 10-12° superiori rispetto alla media e questa sarà la situazione anche nei prossimi giorni. Come tutelarsi dal caldo eccessivo e dai potenziali pericoli per la salute (disidratazione, colpo di calore, svenimenti…)?

Temperature alte, l’allerta del Ministero della Salute

Svenimenti, edemi, congestioni, insolazioni, crampi, effetti sulla pressione arteriosa, colpi di calore fino al danneggiamento di organi vitali e del cervello. Questi i pericoli delle alte temperature che si stanno registrando in queste settimane. Ad avvisare dei rischi per la salute il Ministero della Salute. Lo stesso Ministero ha redatto un Vademecum per suggerire ai cittadini come tutelarsi dall’ondata di calore.

Molta attenzione devono fare i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza nonché chi soffre di patologie pregresse come il diabete. I consigli da seguire sono

non uscire nelle ore più calde,

indossare sempre cappello e occhiali, indumenti in fibre naturali,

schermare le finestre con tende senza bloccare l’aria,

impostare la temperatura del condizionatore a non più di cinque gradi di differenza con l’esterno,

bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e consumare molta frutta. Evitare di bere bibite con zuccheri aggiunti, caffè e alcolici,

seguire una corretta alimentazione con cibi freschi e facilmente digeribili,

conservare correttamente il cibo in frigorifero,

spalmare sempre la crema solare , anche per una passeggiata non solo per andare al mare,

, anche per una passeggiata non solo per andare al mare, praticare attività fisica nelle ore più fresche (mattino presto o tardo pomeriggio),

non guidare nelle ore più calde e mai lasciare animali e bambini in auto anche solo per pochi minuti,

assistere le persone fragili,

dare molta acqua agli animali ed evitare di portarli a spasso nelle ore calde. Ricordate che l’asfalto (e la sabbia) è rovente.

Seguendo queste indicazioni del Ministero della Salute si tutelerà la salute dall’ondata di calore.