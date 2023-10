Se si comporta in questi 15 modi è probabile che tu gli piaccia

Vi conoscete ancora da troppo poco per capire se è veramente interessato o meno? Cerca di osservarlo bene e se compie questi gesti, allora è cotto!

Ce ne avete messo di tempo per capire di piacervi, ma ora siete usciti un paio di volte, ma ancora non sei riuscita a decifrarlo: non hai capito se gli interessi veramente oppure no. In realtà è molto semplice: devi solo osservarlo bene.

Infatti, se compie anche solo pochi di questi gesti, che fra non molto ti elencheremo, allora vuol dire che è cotto! Alcune persone non si fanno problemi a rivelare alla persona interessata quando gli piace o meno, per altri invece si fa più complicato. In questo articolo andremo a svelare proprio quali sono questi comportamenti o gesti, involontari, che spesso si fanno quando l’altra persona ci piace davvero tanto.

Il primo tra tutti è: ti guarda sempre dritto negli occhi. Questo è un segnale inequivocabile che tu gli possa piacere moltissimo.

Facci caso: se la sua voce cambia in tua presenza, allora vuol dire che prova interesse per te. Questo fatto, potrebbe non essere chiaro per te, ma i suoi amici lo sanno e lo sentono molto bene il suo interesse.

I modi per capire se è veramente interessato a te!

Inoltre, è molto curioso: vorrebbe sapere tutto su di te, sulla tua vita privata e professionale. E poi c’è sempre quando tu ne hai bisogno, sia per le questioni banali che per quelle più serie. Ma non solo: ha proprio voglia di stare insieme a te, voi due soli. Forse, in questo periodo ti sta cercando di più!

Ogni scusa è buona per toccarti: il tocco fisico può creare intimità. Ma state attenti a questo punto: non a tutti piace! Se da un giorno all’altro vedi in lui/lei dei cambiamenti, ovvero se lo vedi più geloso nei tuoi confronti allora vuol dire che gli piaci!

E poi potrebbero tornare a essere bambini: infatti, ti potrebbe iniziare a prendere in giro, in modo bonario ovviamente! E poi senti anche quella strana connessione solo con lui, che ti permette di aprirti su ogni argomento!

Non parli delle tue relazioni passate e lo stesso discorso vale anche per lui: forse nessuno dei due ci vuole pensare mentre eri nelle braccia di qualcun altro! Osserva bene la persona con la quale sei uscita: se gli interessi veramente in ogni caso te lo fa capire anche con il suo corpo.

A volte si cerca di essere il più affascinanti possibile, ma non tutti ne sono capaci e per questo diventano molto imbarazzanti, potrebbero quindi essere goffi o semplicemente confondere le parole. Cerca in tutti i modi di impressionarti, in tutti i modi possibili. E poi ricorda anche tutto quello che hai fatto in passato oppure semplicemente non fa altro che elencare le cose che avete in comune.