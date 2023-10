Se vuoi che tuo figlio abbia un’intelligenza emotiva particolarmente elevata non devi mai pronunciare queste tre frasi.

Pronunciare la frase giusta al momento giusto spesso è molto importante. Questo soprattutto quando si tratta di bambini che necessitano del supporto emotivo dei propri genitori. Ma come comportarsi? Ecco cosa è bene evitare.

Ogni genitore desidera ovviamente il meglio per i propri figli. Per questo motivo, fin dalla più tenera età, sono in molti a tentare di inculcare loro determinati tipi di insegnamenti con la speranza che la loro vita prenda una determinata strada.

I figli, però, non devono seguire sempre e comunque le orme dei propri genitori. Bensì quest’ultimi devono aiutare loro a costruire le basi per un futuro in linea con le aspettative e i desideri dei figli. Il tutto partendo dall’intelligenza emotiva che per essere sviluppata necessita di un rapporto sano e forte tra genitori e figli.

Vuoi che tuo figlio abbia un’elevata intelligenza emotiva? Non dire mai queste 3 frasi

Anche se spesso sembra quasi che non ce ne rendiamo conto, i figli prestano davvero molta attenzione alle frasi pronunciate dai genitori. Proprio quest’ultime, in effetti, rivestono un ruolo importante nello sviluppo dell’intelligenza emotiva dei nostri figli. Ma quali sono le frasi che un genitore non dovrebbe mai pronunciare?

Ebbene, secondo la dottoressa Julia DiGangi, si tratta delle seguenti: