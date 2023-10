Grande Fratello, Anita non ne può più e perde le staffe: di chi è la colpa e cos’è successo

Il Grande Fratello è stato teatro di uno sfogo da parte di Anita Olivieri. Ecco tutti i particolari sull’accaduto e chi è il responsabile della sua furia.

Il Grande Fratello prosegue a vele spiegate la sua corsa iniziata lunedì 11 settembre con sempre nuove vicende, amicizie, alleanze e discordie. Di recente Anita è stata protagonista di un momento di tensione. Ecco tutti i dettagli.

Lunedì 25 settembre si è svolta la quinta puntata del celebre programma, tra i più amati dal pubblico nostrano. La trasmissione ha visto la prima eliminazione, quella di Claudio. Inoltre si sono già notati i primi dissapori tra gli inquilini. Ma chi ha innervosito Anita e perché?

Grande Fratello: le dà i nervi e non lo nasconde

Nonostante questa edizione del reality stella polare di canale 5 sia stata creata con lo scopo di equilibrare meglio i concorrenti ed evitare volgarità e situazioni al limite della trasmissibilità non è possibile eliminare al 100% i contrasti che possono sorgere tra i partecipanti.

Anzi, i conflitti, se “moderati”, sono sempre stati un po’ il sale dello show condotto di nuovo da Alfonso Signorini. Ecco dunque Anita Olivieri, una dei non famosi, esplodere contro Vittorio Menozzi.

Il cuore del problema, in questo caso, è l’atteggiamento del gieffino, anche lui alla sua prima esperienza televisiva. La bionda Nip ha riferito a Lorenzo Remotti di aver beccato il ventitreenne con in mano un piatto di pasta che sarebbe toccato ad altri.

La giovane era davvero alterata e non ha mancato di descrivere per bene tutta la scena. Lei aveva detto al coinquilino che la pasta era finita. In seguito però l’ha visto con un piattone, di cui parte era stata preparata da Vittorio e parte era quella spettante agli altri giocatori.

Anita ha sottolineato di avergliene preparata già tanta. “Quando l’ho visto arrivare con quel piatto di pasta mi è venuto il nervoso. Mi sono messa a urlare“. La gieffina ha aggiunto che il modo di fare di Menozzi le dà fastidio. Il calzolaio piemontese ha ascoltato tutto il suo sfogo e ha commentato che dall’inizio dello show aveva cercato di prenderlo sotto la propria ala per spiegargli come funzionavano le cose, ma che dopo un po’ si era stufato.

Bisogna ricordare che il modello di Parma è in nomination. Diversamente dalla casa più spiata d’Italia sui social come X alcuni utenti si sono mostrati più comprensivi per la storia della pasta. Uno ha scritto: “ma per mangiare un piatto di pasta cosa dovrebbe fare?” riferendosi al fatto che sembra che non vada bene nulla di quello che fa il povero Vittorio.

Solo le prossime puntate potranno dire chi ha ragione.